12/06/2026 10:15

《真知灼見－溫灼培》美伊談判進入最後階段？

《真知灼見》根據<路透社>報道，美國總統特朗普周四（11日）晚指，美國與伊朗快達成和解協議，並可能於本周末簽署，屆時霍爾木茲海峽將會重開。不過，伊朗媒體引述當地外交部發言人巴加埃(Esmaeil Baghaei)指，談判中的文本雖然已有大部分內容在進入最終確定階段，但伊朗不會在其「紅線」問題上作出妥協。巴加埃還補充指：「我們尚未就此事達成最終結論。這是一項非常重要的議題，目前正由相關決策機構審議中」。



*伊朗的三條「紅線」*



特朗普聲稱，在協議中會明確規定伊朗不再會擁有核武，自己研發或購買也不能。相反，伊朗否認其有意圖擁有核武，但強調要求三項條件，取消對其經濟封鎖、歸還數十億美元被凍結的資金、以及承認伊朗對霍爾木茲海峽的控制權等。明顯，上述三條件正是伊朗所謂不可妥協的「紅線」。可以這樣理解，假如特朗普接受伊朗的要求，而導致美國失去對霍爾木茲海峽的控制權，將會削弱美國在中東的影響力，而任何削弱美國在全球的影響力情況都可視為對美元長遠大方向不利。



就上述消息影響，油價顯著跌，金價作出反彈，重上4200美元水平，美匯指數亦跌穿100指數點水平。就讓我們密切留意今個周末是否如特朗普所指雙方能簽署協議。



*歐央行把息率推上2.25%水平*



再回看歐洲。歐央行如預期，昨晚宣布加息25個基點，將其利率推上2.25%水平，屬近三年來首次加息。面對3.2%通脹率，明顯高於歐央行訂下的2%目標，歐央行早已對是次加息發出警告，因此市場對昨晚的決定反應並不明顯。



歐央行行長拉加德表示，來自中東的能源衝擊正開始蔓延至整體經濟。她亦反駁部分市場分析所指，此次加息屬「預防性」措施。儘管如此，在歐洲經濟偏弱的背景下，市場同時質疑：歐央行究竟有多大空間可繼續加息。按利率期貨市場推算，歐央行於7月的議息會很大機會採取觀望態度。若美伊局勢至9月仍未見改善，市場亦不排除歐央行於9月作進一步加息；其機率略高於七成。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。