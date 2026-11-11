18/06/2026 17:54

《國金新見－溫嘉煒》美伊第二階段談判具挑戰

《國金新見》美國與伊朗宣布達成臨時協議，推動環球股、匯、債市上揚。我們認為，美伊後續的談判前景仍不明朗，油價、股市、債市等資產短線仍可能會出現波動。



美國與伊朗宣布達成臨時協議後，自戰事爆發以來一直處於接近封閉狀態的霍爾木茲海峽有望逐步重開，布蘭特期油曾回落至每桶80美元以下，歐洲天然氣價格亦進一步回落。能源價格回落帶動加息預期降溫，美國2年期及10年期國債孳息率均有所回落。環球股市普遍造好，其中南韓及日本股市曾升逾5%，美股、歐洲及印度股市升逾1%。



美伊雙方正式簽署諒解備忘錄後，將展開為期60天的談判，以終結這場戰爭。雙方尚未公布最終文本，根據《彭博社》目前看到的美伊諒解備忘錄草案，若伊朗結束對霍爾木茲海峽的控制並重申永不尋求核武器的承諾，美國將在備忘錄簽署後立即解除對伊朗石油的出口限制，兩國將共同確保霍爾木茲海峽的航運在30天內恢復到戰前水平。此外，美國及其地區夥伴將制定計劃，提供至少3000億美元的資金，協助伊朗重建並促進其經濟發展。



雖然美伊同意停火可望協助局勢趨於穩定，但第二階段談判可能面臨更大挑戰。核問題分歧不容易達成共識，以色列對停戰取態亦不明朗，以色列總理內塔尼亞胡至今仍拒絕結束與真主黨的戰爭。



此外，航道重開後，短期內或仍難以恢復全面通航，產油設施也可能需要時間修復。若談判出現變數，能源價格不排除會再度反彈。而且，戰事期間各國消耗大量戰略石油儲備，可能需適時補回，這亦為石油需求帶來一定支持。



環球股市在美伊未達成協議前已率先回升，美國、日本、南韓、台灣及歐洲股市近日亦曾創歷史新高，人工智能(AI)概念成為支撐股市的主軸。目前整體避險情緒及加息預期降溫，AI熱潮有望繼續支持相關股市表現，美國、南韓及台灣股市或續受惠於全球對高端半導體及硬件的強勁需求。此外，若美伊成功結束戰事，中東地區迎來戰後重建，或有助帶動區內經濟，而且美元再度上升空間有限，或有助新興市場貨幣回穩，新興市場股市有望受惠。



儘管市場氣氛顯著改善，但AI相關股票已累積不少升幅，美伊未來的談判也未必會一帆風順，油價、股市、債市等資產短線仍可能會出現波動，投資者宜注意風險管理，保持分散投資。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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