29/06/2026 11:33

《匯海威言－毛偉廉》美元強勢近尾聲，料金價油價反彈

《匯海威言》上周美元進一步走強，主要受市場持續消化6月17日美國聯儲局暗示年內或再度加息的預期所帶動，美元指數一度升至101.80水平。受此影響，金價及其他非美貨幣普遍承壓，金價更曾回落至每盎司3959美元，而日圓兌美元跌至161.88，追平了2024年7月創下的38年最低紀錄。



然而，預計市場環境將出現轉變，美元強勢或已接近尾聲。首先，地緣政治風險有所緩和。美國與伊朗已簽署停火備忘錄，並計劃在60天內達成最終和平協議，雖然雙方近期仍有零星戰火，但全面戰爭升級的可能性已大幅降低。同時，霍爾木茲海峽的航運恢復近七成，令國際能源供應逐步回穩，紐約期油價格亦回落至每桶約70美元，逐漸接近開戰前60美元水平。能源價格回落，意味通脹壓力有望減輕，進一步削弱聯儲局加息的迫切性。



在此情況下，市場對美國加息的預期將逐步降溫，本周預計美元指數亦可能由目前約101水平回落至99至100區間。值得留意，本周四（7月2日）公布的美國6月非農就業數據將成為關鍵焦點。上次5月新增職位達17.2萬個，曾刺激美元由99.16急升，顯示強勁就業數據會推升加息預期。然而，筆者相信，5月數據受季節性因素影響較大，因暑期臨時工招聘高峰通常集中於該月。因此，預期6月新增職位很可能低於17.2萬個，甚至不及預測的11.4萬個。若數據顯著轉弱，將進一步削弱加息預期，並加劇美元回調壓力。投資者宜密切關注數據公布結果，因其將成為短期市場走勢的重要風向標。



*本周金價及油價技術走勢預測*



金價方面，因美元強勢，金價上周三（24日）一度跌至每盎司3959美元水平，日線圖RSI跌至29，進入明顯超賣區；其後出現反彈，並於上周五（26日）回升至4089美元收市。從走勢觀察，短線反彈動能正在增強，預料本周金價延續回升趨勢，目標上試6月17日高位4382美元。金價上方首個關鍵位於4220美元（6月22日高位），若能突破，將進一步上升，或挑戰4382美元水平。至於下方支持位，則先看3959美元（6月24日低位），一旦失守，或會下試更低的支持位3886美元（2025年10月28日低位），屆時須留意跌勢是否加劇。



紐約期油方面，上周五（26日）收報每桶69.23美元，日線圖RSI跌至27，亦處於超賣區。隨著霍爾木茲海峽航運逐步恢復，市場供應壓力有所紓緩，油價反彈空間受到一定限制。預計本周油價將出現溫和反彈，目標上望約每桶73至75美元，但整體上升幅度料相對有限。



*本周重要經濟數據*



周四（7月2日）

20:30：美國6月非農新增職位，預測增加11.4萬個，前值增加17.2萬個。

20:30：美國6月失業率，預測與前值同是4.3%。



*本文撰於2026年6月29日上午0時19分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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