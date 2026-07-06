06/07/2026 11:42

《匯海威言－毛偉廉》疲弱非農壓倒加息預期，金價與非美貨幣續展升勢

《匯海威言》美國6月就業報告表現遜於市場預期，新增職位明顯放緩，加上前值遭下修，顯示勞工市場正逐步降溫。相關數據降低市場對美國聯儲局進一步加息的預期，令美元承受壓力，並有利黃金及非美貨幣反彈。本周關注聯儲局會議紀錄。



美國於上周四（2日）公布6月非農就業數據，新增職位僅5.7萬個，遠低於市場原先預期的11.4萬個。同時，4月及5月非農數據亦被向下修訂，其中4月由17.9萬下修至14.8萬，5月則由17.2萬下修至12.9萬，兩個月合共下修7.4萬個職位。雖然失業率由4.3%微降至4.2%，但主要原因是勞動參與率下跌至61.5%（為2021年以來最低），而非就業市場真正改善，失業率下降是因為更多人找不到工作，而被退出官方勞動人口市場。



筆者認為，這份疲弱的非農報告反映美國經濟確實出現轉弱跡象。當然，單一經濟數據不能全面反映經濟全貌，但非農就業報告一向被視為最重要的經濟領先指標之一，能反映企業招聘意欲及經濟活動狀況。當新增職位持續低於預期，加上前值遭下修，顯示企業對未來經濟前景趨向審慎。6月就業報告強差人意，顯示沒有受惠於世界盃，當賽事完畢，7月的表現可能更差，值得投資者提高警覺。



不過，從另一角度看，疲弱的就業數據亦有助降低市場對聯儲局進一步加息的憂慮。近期市場最擔心的並非經濟放慢，而是通脹急升。然而，被稱為「通脹之母」的能源價格近期已顯著回落，例如紐約期油，由早前4月高位每桶117美元，近日已回落至每桶約67至68美元水平，能源成本顯著下降將有助降低運輸、製造及各類商品的價格壓力，相信能逐步推低近月仍然偏高的美國通脹，令聯儲局未來加息的必要性進一步下降。



正因如此，市場近期開始調整對利率走勢的預期。上周四晚非農數據公布後，在加息預期降溫下，美元指數從101水平下跌，至上周五（3日）收於100.62。美元升勢受阻，非美貨幣則受惠資金回流，同時，國際金價亦回升，避險需求加上利率預期回落，均有利金價逐步向上。



預計市場持續消化疲弱的非農數據，以及對未來通脹放緩抱有信心，金價本周有機會進一步挑戰每盎司4382美元水平，即6月17日所創下的重要高位。同時，外匯市場焦點之一的日圓亦有望受惠於美元轉弱，美元兌日圓或回落至159.64附近，亦即6月11日所見的重要支持區。



*本周金價及日圓技術分析*



現貨金上周五收報每盎司4175美元，接近全周高位4195美元，技術形態仍偏強，預料本周有望延續升勢。上方阻力位在4220美元（6月22日高位），一旦突破，下一目標可望上試4382美元（6月17日高位）；下方支持位則在4093美元（6月29日高位），若失守，金價或回調至3944美元（6月30日低位）附近。



美元兌日圓上周五收於161.38，隨著美元自高位回落，日圓貶值壓力略為紓緩，短線有望展開反彈。技術上，160.52（7月3日低位）為重要初步支持位，若跌穿該水平，下一目標將下移至159.64（6月11日低位）；上方阻力位則在161.93（6月22日高位），一旦突破，有機會進一步上試162.85（7月1日高位）。



*本周重要經濟數據*



周一（6日）

20:30：美國6月按月ISM PMI指數，預測為54.2，前值為54.5。



周三（8日）

10:00：新西蘭央行議息，預料加息0.25厘，至2.5厘水平，前值為2.25厘。



周四（9日）

01:00：美國拍賣10年期國債，上次中標利率為4.538%。

02:00：聯儲局公布會議紀錄



*本文撰於2026年7月6日凌晨0時50分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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