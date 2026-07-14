14/07/2026 16:01

《廣匯論勢－鄭廣復》瑞郎兌日圓醞釀大型調整浪

《廣匯論勢》美伊局勢未定，國際原油供應不穩，明顯推高了西方主要經濟體的通脹率，相關央行的貨幣政策亦隨之改變。上周三新西蘭儲備銀行(RBNZ)就宣布加息25基點，將指標利率上調至2.5厘，但仍然低於3.1%的通脹率，且RBNZ預期通脹率到明年中才返回1%至3%目標中值，相信這亦是RBNZ在會後聲明中表示，未來或需要進一步減少寬鬆措施的原因。



此外，澳洲儲備銀行(RBA)及歐洲央行(ECB)亦在6月先後加息25基點，分別將指標利率上調到4.35厘及2.4厘。兩者之中，澳洲通脹率雖在5月略為回落，但仍高企在4%，高於目標上限1個百分點；歐元區6月通脹率雖亦回落，但仍達到2.8%，遠超過ECB設定的「低於但接近2%」通脹目標。RBA貨幣政策雖較彈性，但通脹率遠超目標上限，下半年再加息機會仍高。歐元區通脹超標之餘，更處於負利率，下半年即使加息50基點亦不意外！



*日央行續單獨干預匯市*



在植田和男帶領下的日本央行(BoJ)，亦持續緩慢收緊貨幣政策，其在6月亦加息25基點，但指標利率仍然只有1厘，即使日本5月通脹率只有1.5%，估計在指標利率達到2厘之前，BoJ仍將維持逐步加息政策。儘管BoJ貨幣政策方向明顯偏鷹，但美元兌日圓仍反覆上升，我認為主要因為美日息差仍大，加上美國通脹率在5月亦達到4.2%，遠超目標水平，此刻即使日本要求美國採取聯合干預行動，以阻止日圓跌勢，美國亦會拒絕。ECB已開始加息，亦不可能拋售歐元去支持日圓匯價，故至今僅見日本單方面出手干預圓匯（包括口頭干預或問價方式），效果自然不大。



瑞士央行(SNB)就似取代了數十年前的BoJ－－長期採取低息或零利率政策，以及不斷干預本國貨幣以阻止其升值。從歷史走勢來看，美元兌瑞郎即使回到一算以上，亦明顯屬於極度偏低水平；美元兌日圓則處於數十年來的高位，且兩者皆隨時會遭央行干預。如此，瑞郎兌日圓的交叉便有操作空間。



*瑞郎兌日圓呈圓頂形態*



從日線圖觀察，瑞郎兌日圓自今年1月中以來呈圓頂形態，4月21日曾高見204.42，目前已跌返200以下，預示自2025年2月28日由165.83展開的上升浪或已結束。若該段升浪回調38.2%及50%，瑞郎兌日圓將見189.68及185.13，調整61.8%則見180.57，而2024年的高位為180.11，2025年8月做出的低位為181.44。從月線圖觀察，瑞郎兌日圓的20SMA（現約187.73）可視為長期升浪的最後防線，加上月線圖走勢與曾嚴重超買的9RSI呈三頂背馳形態，一次大型調整正在醞釀，如屬針對2019年自106開始的長期升浪進行調整，則瑞郎兌日圓可跌至155才有望回穩！《資深市場分析師 鄭廣復》



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