17/07/2026 09:56

《真知灼見－溫灼培》英鎊：市場押注新政府節奏

《真知灼見》據《路透社》引述英國媒體報道，貝安德(Andy Burnham)料將於今天（17日）正式獲提名為工黨主席，並於下周一（20日）正式成為英國首相。由於工黨內並無其他對手，貝安德成為下任英國首相幾乎已成定局。所以，現階段市場最關注反而是誰將出任下任財政大臣（財相）。



*市場重點關注財政大臣人選*



針對下任英國財相，英國媒體目前提出兩位熱門人選，分別是現任內政大臣馬曼婷(Shabana Mahmood)，以及現任能源大臣文立彬(Ed Miliband)。不過，金融界對文立彬出任財相抱有保留。原因在於，從其過往言論來看，文立彬較傾向主張以擴大財政刺激來帶動經濟。相對而言，馬曼婷在財政政策上較為保守。為避免引發市場對英國財政狀況的疑慮，《金融時報》及《ipaper》皆認為，貝安德最終選擇馬曼婷出任財相的機率較高。



*下周關注三事項*



綜合而言，關心英鎊的投資者，下周有三件事項必須留意。首先是，貝安德能否在下周一如期真正成為英國首相；其次是，貝安德就任後，將由誰出任財政大臣；最後則是，關注於下周三（22日）舉行的英國與歐盟第二輪雙邊談判，重點在於觀察英國新政府將採取何種態度，以處理英國與歐盟之間的關係。過去，英國首相施紀賢一直希望加強與歐盟的關係，藉此借助歐盟帶動英國經濟。由於施紀賢即將卸任，市場正關注貝安德政府將如何推動英歐關係，並進而評估英國經濟乃至英鎊走勢的可能方向。



*料英鎊暫於1.33至1.36美元上落*



受惠於英國政府有望順利過渡，消除過去市場的不安情緒，本周英鎊匯價顯著上升，一度升至1.3550美元水平。不過，隨著美伊衝突再度升溫，美國總統特朗普更警告要對伊朗的發電廠進行攻擊，而伊朗則要求也門胡塞武裝組織做好準備，一旦美國空襲伊朗電力基礎設施，就封鎖位處紅海的曼德海峽（據了解，這水道承載全球約7%的能源供應）。在油價反彈，並帶動避險美元走強的背景下，英鎊亦從高位回落。就今早於亞洲市場所見，英鎊報1.3474美元。相信在短期，中東局勢變化仍將牽引英鎊走勢，但若撇除這一因素，受惠於英國政治漸趨穩定，技術上料英鎊有望暫靠穩，於1.33至1.36美元間上落。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。