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《真知灼見－溫灼培》香港黃金清算如何推動人民幣國際化

《真知灼見》人民幣國際化進程又邁進一大步。本月7日，香港財經事務及庫務局宣布全新的香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運，並同步推出多項配套措施，以建立現代化、全鏈條的黃金交易生態圈。這一切意味著甚麼？又如何推動人民幣國際化？



*結算慣性與資金再配置，使各國偏好美元*



各國長期偏好以美元進行結算，除美元較其他貨幣相對穩定，以及交易慣性外，更關鍵在於，各國與美國進行貿易往來，可用賺取到的美元購買美債，作為存放的同時，亦能取得利息回報。而在黃金中央清算及結算系統試營運開展前，各國與內地進行貿易賺取人民幣後，除購買內地價廉物美的貨品，以及部分優質產品如電動車和太陽能板外，其他金融配置選項相對有限，彈性亦較不足。



*打破人民幣結算的先天限制*



黃金中央清算及結算系統試營運後，為各國提供了一個新選項：若不打算繼續以人民幣形式持有資金，可在香港將從內地貿易中賺取的人民幣轉換成黃金。這些黃金既可在需要時提取運回本國，亦可選擇繼續存放在香港金庫內，使其形成一種兼具流動性與替代性的資產配置方式。



*人民幣與黃金捆綁，增結算吸引力*



將資金轉換為黃金，並不會產生利息收益，若以美國國債形式持有，則能取得收益。但自2008年金融海嘯以來，美國政府的財政狀況每況愈下，每年都須大舉發行新債，在一定程度上削弱了美元信用，因此部分央行對持有過多美國國債抱有戒心。相較之下，轉為持有黃金更具保值價值，這或將促使不少國家，尤其是「一帶一路」沿線國家及海合會(GCC)國家（海灣阿拉伯國家），有更大興趣以人民幣進行結算。



具體而言，透過人行結算系統CIPS，對部分貿易進行人民幣結算，並將所得人民幣轉換成黃金，能同時達到兩個分散風險的目的：其一是分散貿易結算風險，避免將全部結算過度集中在美元體系；其二是分散儲備風險，在持有美債外，同時配置黃金與人民幣，更符合「不把風險押注在單一資產或單一體系」的策略思維。



*結構改變，利增市場對人民幣需求*



隨著各國對使用美元的慣性逐步改變，更多使用人民幣進行結算，預期人民幣在各國外匯儲備的比重會有所提升。若有關趨勢形成，則有望加快人民幣國際化進程，進一步提升人民幣資產的吸引力與價值。受惠於上述結構改變，加上內地政策穩定、出口強勢及科技發展迅速等，可吸引海外資金流入，料有助推升人民幣匯價。預期第三季末人民幣有機會考驗6.70兌1美元水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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