20/07/2026 16:00

《匯海威言－毛偉廉》黃金築底還是延續回調？答案或於本周浮現

《匯海威言》美國上周公布6月通脹數據，從5月的4.2%，6月回落至3.5%，顯示通脹壓力顯著下降，原本有利美元走弱及金價上升。然而，美國聯儲局主席沃什早前暗示未來仍有加息可能，令市場對貨幣政策前景出現分歧，利好與利淡美元的因素互相抵消。另一方面，美伊雙方雖持續互相空襲，但衝突規模仍較克制，市場普遍預期戰事不會明顯升級，因此避險需求未有大幅增加。



在多項因素互相拉鋸下，金價上周主要於3959美元至4100美元區間內上落，投資者普遍採取觀望態度。本周美國缺乏重要經濟數據公布，市場暫欠明確方向，預料金價仍會維持區間波動格局。



*技術面觀點*



黃金周線圖RSI回落至36，已接近超賣水平，屬近一年較少見的低位，反映市場沽壓或已逐步消化，金價存在技術性反彈機會。因此，即使短期仍以區間波動為主，投資策略上仍建議以逢低吸納為主。下方重要支持位在3944美元，而上方主要阻力位則在4202美元附近，投資者可密切留意相關關鍵水平的突破情況。



*本文撰於2026年7月20日下午1時05分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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