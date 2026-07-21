21/07/2026 09:57

《真知灼見－溫灼培》英政府理財表述引疑慮，壓抑英鎊

《真知灼見》貝安德周一（20日）正式成為英國近10年來第七位首相。據報，他在唐寧街10號門前表示，過去政府一直未有回應民眾提升生活水平的訴求，而他將把這作為上任後的首要工作。他並揚言，會在未來數月內公布一項長遠方案，以改善民眾的生活質素。該方案將承諾興建更多公共房屋，以降低福利開支，並因此騰出更多資金用於國防投資。



*新政府尋求更彈性財政政策*



至於市場最關注的財政大臣人選，結果由前國防大臣賀理安出任。此安排確有點出乎市場意料之外。對於賀理安，市場特別有兩點需要留意。首先，他在上月離開施紀賢政府時曾提出，因不滿施紀賢政府在財政上缺乏彈性；其次，他曾指摘施紀賢政府在國防開支方面缺乏足夠投資，導致英國在這個充滿風險的世界缺乏必要保障。換言之，若賀理安日後主理財政大臣職務，英國在理財態度上的取向，未必會較前政府嚴謹。



事實上，賀理安的理財取態與貝安德大致相同。昨天，貝安德亦同時指出，就政府開支而言，他雖將延續上任政府的保守理財原則，但仍會作出「適當」的調整。受此表述影響，具指標性的英國10年期債券孳息出現較明顯上升，今早於亞洲市場重上5%之上，報5.0358%，反映市場對新政府的理財態度仍存一定疑慮。至於英鎊匯價，亦因而略有所回落，最新報1.3432美元。



*料英鎊暫轉穩，先前升勢或受限*



確實，「適當」的放寬財政未必是壞事，關鍵在於能否有效改善經濟。相反，若政府過度緊縮財政，導致經濟陷入收縮，情況反而可能更糟，對英鎊亦不利。相信短期內，英鎊匯價大致將維持於1.330至1.360美元之間上落，市場將觀察新政府能否為英國經濟帶來驚喜。至於地緣政治方面，伊朗支持的也門胡塞武裝軍事組織於昨天宣布，將在曼德海峽執行對沙特阿拉伯的原油封鎖。受消息影響，紐約期油曾一度重返85美元附近。值得留意中東最新發展，其可能對英國經濟以至對英鎊的影響。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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