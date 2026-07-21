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《廣匯論勢－鄭廣復》當主觀願望與客觀事實對決時

《廣匯論勢》剛結束的FIFA世界盃，圍繞著阿根廷的爭議不斷，結果在與西班牙的冠軍戰對決中，阿根廷以0比1飲恨，除了美斯丟掉金靴獎，阿根廷亦未能圓衛冕之夢。



然而，自進入小組賽以來，阿根廷就像受到幸運之神眷顧，其僅在小組賽對阿爾及利亞及奧地利零失球，其後跌跌撞撞進入決賽，每場對賽都未能保住清白之軀，面對約旦及佛得角亦分別失了一球及兩球。反觀西班牙，其進入半準決賽對比利時失掉一球，其餘對賽均未失一球，能保持不失球就是勝利的關鍵，結果亦反映了這一點。



賽事已結束，雖然主球證在多項對賽中的判決有爭議之處，某些判決被視為影響了比賽結果，但我想說的是，在評估究竟阿根廷衛冕成功，還是西班牙奪冠時，雙方支持者都提出了一些論點。對阿根廷而言，年屆39歲的美斯可能是最後一次代表國家隊參加世界盃，還有一個更「神」的說法，就是2010年有個來自「未來」的人，預告了今屆世界盃將是阿根廷與西班牙的對決，而阿根廷最後以3比2勝出。這個預言對阿根廷支持者來說十分受用，難道你不認為，阿根廷得以殺入決賽極之有運嗎？



另一邊廂的西班牙，快速冒起的小將耶馬，原來就是美斯2007年參與西班牙《每日體育報》與聯合國兒童基金會合辦的慈善月曆拍攝活動時，為其沖涼的BB！更巧的是，當年美斯加入巴塞隆拿時身穿19號球衣，而現在19歲的耶馬，在19年後同樣身穿19號球衣代表國家隊出戰，而美斯就是39歲！是否有點邪門？有道耶馬就是來阻止球王美斯衛冕的！



說了這麼多關於阿根廷與西班牙的事，與投資有何關係？事實上，兩者均有一個共通點，就是「主觀願望」與「客觀事實」多是對立的。理智上，西班牙勝出有數據支持，反觀阿根廷勝出，就有點將美斯神化了！「或許」永遠是失敗者逃避結果的藉口，所謂「有早知無乞衣」，當「主觀願望」與「客觀事實」明顯背馳時，投資者必須選擇與「事實」同行才可獲勝，一味活在自己的世界，拒絕與市場共舞，最終只會淪為獨自在一角哭泣的失敗者！《資深市場分析師 鄭廣復》



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