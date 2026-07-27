27/07/2026 13:40

《匯海威言－毛偉廉》日本央行動向，比聯儲局議息更受關注

《匯海威言》本周市場最關注的焦點，除了周四（30日）凌晨2時美國聯儲局議息會議外，另一個不容忽視的風險因素，就是周五（31日）早上11時日本央行議息，日圓匯價近期跌至極之疲弱水平，提升了日本央行入市干預的機會。美元兌日圓(USD/JPY)上周五（24日）收報163.85附近，創近40年新高，而RSI已達70水平，反映美元兌日圓處於超買區域，換言之日圓已處於超賣狀態。



市場普遍認為，本周四聯儲局議息會議將維持利率不變。由於近期紐約期油曾升至每桶90美元附近，通脹重燃的風險有所增加，因此聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)很可能發表偏鷹言論，但相信市場已有相當程度的預期和消化，已反映在美元指數上周五晚高收101.47。換句話說，即使會後聲明釋出較鷹派訊號，對市場造成的額外衝擊未必如以往般巨大。



然而，相比於市場已有準備的美國議息，本周另一個潛在變數可能更值得投資者留意，那就是日本央行的態度。



日圓匯價跌至40年低位，對日本而言並非全是好事。雖然弱日圓有利出口企業盈利，但日本作為資源進口大國，能源及原材料成本上升，將進一步推高企業與民眾的負擔。此外，日圓過弱，亦會增加日本償還國債的財政壓力。雖然近期日本官員已多次出口術表達對匯率過度波動的關注，但作用不大，然而市場仍持續討論日本政府及央行干預匯市的可能性。



*市場最大風險不是日圓再跌，而是突然反彈*



過去數年，支撐美股牛市的重要力量之一，就是日圓套利交易(Yen Carry Trade)－－投資者以極低息借入日圓，再兌換成美元投資美股、美債及其他風險資產。當日圓持續貶值時，這個模式運作良好，甚至形成源源不絕的流動性支持，儘管近年美日息差有所收窄，但日圓套利交易仍具一定操作空間。但是，一旦日本央行態度突然轉趨強硬，例如：



－聯同財務省突然大規模入市干預

－強烈警告市場勿炒作日圓

－釋出更鷹派的政策訊號



即使只是令美元兌日圓由164回落至160附近，看似只是數百點的調整，也可能引發大型套利資金平倉（即是Carry Trade拆倉）。



當套利交易逆轉時，投資者需要拋售美股換回日圓還款，會令美股大跌。與此同時，美元亦可能因資金流動方向改變而回落。當美元轉弱，加上市場避險情緒升溫，黃金便有機會迎來新一輪升勢。屆時金價上升的原因不單是美元回落，更重要的是全球資金尋求避險資產配置。



因此，本周市場最值得思考的問題，或許不是「聯儲局會否維持利率不變」，而是「日本央行是否仍能容忍日圓於40年低位附近」。



如果日本央行繼續保持溫和立場，美股或可延續強勢，黃金則可能受到美元強勢壓制；但若日本央行突然展現捍衛日圓的決心，觸發日圓急速反彈，則很可能引發美股顯著回調、美元回落，以及金價大幅上升的連鎖反應。



總括而言，本周美國議息固然重要，但市場或許已大致消化其政策方向；相反，日本央行面對日圓處於40年低位，其任何言論與行動，都有可能成為引發全球市場震盪的真正催化劑。對投資者而言，日本央行的動態，或許比聯儲局本次議息結果更值得密切關注。



*本周焦點*



周一（27日）

20:30：美國6月耐用品訂單，預測按月增加1.6%，前值為按月減少4.5%。



周四（30日）

02:00：聯儲局議息，預測利率維持在3.45厘不變。

02:30：聯儲局主席沃什開記招

19:00：英國央行議息，預測利率維持在3.75厘不變。

20:30：美國6月核心PCE，前值為按年上升3.4%。

20:30：美國第二季GDP，預測按季增長2.3%，前值為按季增長2.1%。



*本文撰於2026年7月27日上午11時35分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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