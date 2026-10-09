10/08/2026 14:09

《匯海威言－毛偉廉》弱非農推升金價，惟升幅已提前發酵，本周CPI成續漲關鍵

《匯海威言》上周疲弱的美國非農數據進一步推升黃金價格，惟值得留意的是，非農公布前的兩天，金價已提前升了近130美元，能否持續上升，本周美國7月CPI成為焦點。



上周五（7日），美國公布7月非農就業報告，結果令人大感意外，職位竟負增長2.3萬個，遠低於市場預期的增加8.5萬個，更較前值增加2萬個大幅惡化，且前期數據同步下修。緊接此前公布的第二季GDP年增長率僅1.5%，兩大關鍵指標同步釋放出美國經濟動能顯著放緩的訊號。這份「弱非農」，將美國聯儲局加息預期再降溫，美元指數應聲重挫，一度跌至99.40，之後低收在99.54。非美貨幣全面反彈，美股三大指數亦上揚。



黃金作為避險與抗通脹的雙重資產，表現最為亮麗。非農公布後，金價一度飆升至每盎司4371美元，最終高收於4342美元，全周累計暴漲266美元，漲幅逾6.5%。如此凌厲的升勢，固然反映市場對寬鬆貨幣政策的渴望，但某程度上，非農公布前，金價已提前升近130美元，後續能否再上一層樓，仍存有變數。



本周三（12日）將公布的美國7月消費者物價指數(CPI)年增率，無疑是下一道關鍵關口。市場目前預測為3.4%，較前值3.5%微幅回落，若結果低於預期，將印證通脹有序降溫，屆時聯儲局的取向將更有理由轉向中性，改變之前的偏鷹語調，美元將進一步走貶，金價可望再進一步上升。然而，現實卻不容過度太樂觀，被譽為「通脹之母」的能源價格在7月明顯反彈，紐約期油從7月初每桶67美元一度衝上88美元，且於85至87美元區間徘徊至月底，這股漲勢可能推升7月物價，令CPI回落難度大增。



倘若周三公布的CPI頑固地維持在3.5%甚至更高，則聯儲局加息預期將升溫，美元可能強勁反彈，金價或面臨顯著回調壓力，此前累積的龐大獲利盤亦可能趁機平倉。總而言之，黃金短期走勢非單純由就業數據主導，通脹能否回落將成為看漲看淡決戰的勝負手。投資者應緊盯CPI結果，靈活調整倉位。



*黃金期貨未平倉合約量維持看漲，周三美國CPI成關鍵轉折點*



美國商品期貨交易委員會(CFTC)截至2026年8月4日當周的數據顯示，看漲合約大幅增加，黃金淨多頭持倉，由前一周的18.21萬張增至19.76萬張；淨多頭持倉單周增加了12070張，總規模達到132398張。這明確顯示市場對黃金後市強勁的看漲情緒，預計在周一至周三（10日至12日）、公布CPI之前，金價仍有上升動力，待公布結果後，市場將再決定追買黃金或作獲利平倉。



*技術分析*



從日線圖觀察，上周五金價最高觸及4372美元，但仍受制於4382美元阻力關口。若能有效突破，將上看4595美元；一旦站穩該位，金價將擺脫自1月29日高點以來所延伸的大型下降通道頂部，意味走勢可望重返牛市局面。下檔支持位則落在4202美元，若此處失守，則金價恐進一步回落至3944美元。



*本周重要消息*



周二（11日）

12:30：澳洲央行議息，預測利率維持在4.35厘不變。



周三（12日）

20:30：美國7月CPI年增率，預測為3.4%，前值為3.5%。



*本文撰於2026年8月10日13時00分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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