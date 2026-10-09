11/08/2026 13:20

《真知灼見－溫灼培》日圓會續弱並拖累美債嗎？

《真知灼見》本月3日，日本財務大臣片山皐月確認，與美國財政部就日圓偏弱局面實施了聯合干預。此一行動被視為美國在過去28年來，首次直接參與以購入日圓進行的聯合干預。隨後，美國總統特朗普公開表示，這次干預是為了「救盟友」。然而，眾所周知，特朗普一向主張「美國優先」，所以市場普遍認為，本次買入日圓更似是美國的「曲線自救」行動，其目的在於避免日本大規模拋售美國國債。



*日本難靠自身力量捍衛圓匯*



若要理解市場為何會出現上述猜測，則必須先掌握若干背景。日本財務省的數據顯示，於4月28日至5月27日期間，日本央行累計動用了11.7萬億日圓以支持日圓匯價，創下單月以來歷史最高規模的干預紀錄。不過，當時日圓僅一度最多升至約155日圓兌1美元水平，隨後在一個月內又再次跌破160低位。換言之，當日本難以單靠自身力量持續捍衛日圓匯價，卻又必須繼續在市場上支撐日圓時，可能會導致日本為了在更長時間內進行干預，需要大舉拋售美國國債以換取足夠美元，而這將直接影響美債的根基，亦是特朗普政府所不願見。因此，市場普遍相信，正因如此，驅使了本月初美日作出聯合干預行動。



*日本經濟結構轉差是日圓跌主因*



當理解這一切之後，下一個問題是：假如美日聯合干預也無法阻止日圓走弱，又會怎樣？這問題並非空穴來風，因為今早（11日）在亞洲市場，日圓正處159.13兌1美元，與8月3日聯合干預後日圓曾高見約155相比，顯然已回落不少，而這變化僅僅發生在約一周之內。歷史已反覆提醒我們：當大環境已站到不利一方時，央行干預往往難敵市場力量。那麼，日圓所面對的不利大環境究竟是甚麼？日本長期依靠出口支撐經濟，但如今日本製造的出口已愈來愈少，近年日本引以為傲的汽車在全球市場上也敗給了中國。此外，日本還要承受美國對其加徵的關稅，令出口承壓更為明顯。反觀進口端，因美伊衝突推升油價，對日本經濟的打擊同樣不輕。而為了提振經濟，高市早苗政府還計劃推出大型刺激方案，這正進一步加深市場對日本財政信心的不足。日本政府當前面對嚴峻環境，市場拋售日圓，似乎也不令人意外。



更甚者，美日之間還存在著龐大的息差。儘管日本央行正計劃加息以縮窄這差距，但由於日本擁有G7國家中最龐大的債務，債務規模佔其GDP高達約240%，因此日本央行即使只是小幅加息，也將使日本政府償還債務壓力倍增。換言之，不加息，日圓自然受壓，而即使加息，市場也可能擔心日本政府的財政狀況，進而繼續拋售日圓。



*弱日圓對美債拖累似難避免*



所以回到最初的問題：假如聯合干預也無法阻止日圓下跌，日本可能就需要繼續拋售美債，籌集美元資金以進行干預。這樣的做法，或許在一定程度上會對日後美債息率上升帶來推動力。就今早亞洲市場所見，美國具指標性的10年期債息已在4.7%以上，至於會否進一步攀升至5%這市場擔心會動搖美國金融市場的臨界點，還須拭目以待。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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