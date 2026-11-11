13/08/2026 09:05

《國金新見－溫嘉煒》日圓利淡因素未扭轉

《國金新見》日本今年第二度大規模干預匯市，對日圓的提振作用或正逐步消退，而利淡日圓的基本因素似乎尚未扭轉。



日本和美國7月底進行15年來首次聯合匯市干預行動，刺激日圓兌每美元從40年低位163.7兩日內急升近4%，並在8月初一度高見155.2，及後又逐步回軟至158附近。美國公布7月就業數據差過預期，拖累美匯受壓，但圓匯只曾短暫反彈，本周一（10日）重拾跌勢，一度低見159。



美國就業數據回軟，對日圓提振作用有限，一方面可能顯示市場對聯儲局加息的看法未有重大改變，並等候本周公布的美國通脹數據，以更準確判斷聯儲局的政策方向；另一方面，亦可能反映部分市場人士對日圓走勢的看法未有明顯逆轉。



日本近年干預匯市以提振日圓的經驗顯示，如果干預行動缺乏基本面配合，其效果往往隨時間逐步減弱。日圓自身的基本因素，包括日本央行貨幣政策取態、美日息差走勢、日本財政狀況等，就目前所見，出現明顯逆轉的機會較低。



日本央行7月議息會議維持利率於1厘不變，行長植田和男暗示有機會提前加息。然而，日本6月消費物價指數按年升幅略為加快至1.7%，仍相對溫和。除非日本通脹短期內顯著升溫，否則即使短期內提前加息，亦難以進一步加快加息步伐。



另一方面，日本首相高市早苗為重振經濟推出一系列開支計劃，包括在14年內向關鍵產業投入370萬億日圓，另外又提出為期兩年的消費稅減稅計劃，每年耗費5萬億日圓，令市場對日本的財政前景看法不樂觀，亦是導致日圓持續受壓的主因之一。



儘管美日債息已由去年初顯著收窄，在日本加息步伐預料保持溫和下，美日國債孳息率預料仍保持一定息差，借入低息日圓再投資高息貨幣的套息交易活動，仍可能是市場較常使用的投資策略操作。



短線而言，日圓兌美元或會繼續蒸發過去兩星期的升幅，再度跌穿160關口的機會頗大，短期有外遊需要的人士可稍作留意。若圓匯再跌至163至164，對日本再度干預匯市的猜測又會再度升溫，因而會成為美元兌日圓的短線阻力位。會否突破此關口，則視乎投機者如何評估日本（及美國等盟友）捍衛日圓匯率的決心。美元兌日圓在5月低位155水平預料有較大支持。另外，近期美國及南韓等科技股再出現大幅波動，須注意可能出現日圓套息交易拆倉的風險。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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