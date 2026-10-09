14/08/2026 09:48

《真知灼見－溫灼培》美國財政惡化，30年期債息近19年新高

《真知灼見》美國7月聯邦政府財政赤字達到4320億美元，創下該月歷史新高。由於政府支出持續增加，以及與關稅退款相關的因素，2026財政年度（2025年10月1日至2026年9月30日）首10個月赤字已累計達到1.799萬億美元。儘管本財年尚剩餘兩個月才結束，但赤字已超越2025財政年度全年的1.775萬億美元。



此外，美國國會預算辦公室(CBO)指出，美國公共債務規模已逼近40萬億美元（39.77萬億美元），換言之，現時美國債務已相當靠近美國國會所定下的41.1萬億美元債務上限水平。就截至7月底的2026財政年度首10個月而言，CBO指美國政府的淨利息支出為9630億美元，較去年同期增加14%，主要原因在於整體債務金額上升及長年期債券利息走高。



*供求因素均不利美長債息走勢*



面對持續惡化的美國政府財政狀況，以及不斷攀升的債務水平，投資者在購入國債時明顯要求更高回報，以彌補相關風險，這種情況在長年期的債券尤為明顯。事實上，除了國債供應可能進一步增加、對債價形成壓力外，從需求面來看，亦同樣存在多項利淡因素，其中有兩點特別值得關注。首先，美國科技巨頭為支援人工智能(AI)基建，勢必需要發行大量長年期公司債，料這將分流部分資金，從而削弱買入國債的需求。其次，若本月初的美日聯合干預未能有效扭轉日圓偏弱局面，亦不排除會迫使日本央行進一步沽售美債，以取得美元並買入日圓以維持匯價；這一旦發生，將無疑加劇美債市場的壓力。



*圖表指向美30年債息有進一步上升空間*



美債市場的基本因素轉差，亦反映在圖表走勢上。自2020年6月以來，美國30年期債息便持續沿上升軌運行。至2023年底，其升勢曾受制於約5.2%的水平。然而，近數周終於成功突破，升至近19年新高。從圖表分析，5.2%可望成為美國30年期債息的新支持位。至於後續能否再度攀升至更高水平，關鍵仍在於美國財政是否進一步惡化，以及日圓匯價能否企穩。就今早於亞洲市場所見，美國30年期債券孳息率報5.213%。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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