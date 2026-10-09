17/08/2026 16:23

《真知灼見－溫灼培》日本10年期債息重上近30年高位

《真知灼見》日本10年期國債孳息率今早（17日）於亞洲時段急升，曾高見2.933%，創自1996年9月以來（近30年）最高水平。日圓走弱，日本通脹率連升兩個月（6月年通脹率為1.7%），使利率期貨市場投資者預期日本央行於9月議息會加息的機率達76%，種種因素都在一定程度上推升日債息水平。



不過，更可能的關鍵因素，是日本今日公布疲弱的次季GDP數據。日本次季GDP僅錄得1.1%增長，明顯低於市場預期的2%，及首季的1.9%。高市早苗政府一方面宣稱將推出大型刺激經濟方案（至2040年合共約2.28萬億美元），另一方面又計劃將食品消費稅下調至1%，市場早已對日本財政的可持續性產生疑慮。當債務持續累積，但經濟增速卻跟不上，便更容易凸顯日本債務問題的嚴重性。相信正是這一點，可解釋市場為何加速拋售日債。



需要提防的是，日債息率上升，可能會吸引日資將在海外的資金引回，進而為日圓匯價帶來一定支持。另一方面，亦要留意在日資回流的同時，可能會抽走其他G7國家的債券資金，導致各國債券息率同步上揚。就今天歐洲早市所見，日圓報158.90兌1美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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