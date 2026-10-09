17/08/2026 14:06

《匯海威言－毛偉廉》美國數據連環走弱，加息預期再降溫，金價本周料續升

《匯海威言》美國數據連番造差，令加息預期降溫，造就黃金強勢。金價升近關鍵阻力，能否突破，本周料有分曉。



上周五（14日）晚，美國公布7月零售銷售按月下跌0.6%，遠遜於市場預期的增長0.1%及前值的增長0.2%。繼早前疲弱的非農就業、GDP增長及溫和降溫的CPI後，疲弱的7月零售銷售進一步為聯儲局9月加息的預期降溫。CME FedWatch顯示，9月加息機率已由一周前的44.4%顯著回落至33%。數據令美元下跌，上周五晚美元指數下跌至99.47，最終收報99.64。



美元走軟，帶動金價及非美貨幣上揚。金價一度升至4397美元水平，其後雖略為回落，最終仍收於4376美元，貼近全日高位，展現強勁承接力。展望本周，除非美伊局勢出現明顯緩和跡象，否則金價預料將呈緩步上揚局面。本周美國重要數據不多，市場焦點將集中於周四（20日）凌晨2時聯儲局公布的FOMC會議記錄，市場關注官員對9月加息的態度是否積極。



*美30年期債息創25年高，利金價長線看漲*



同日另一個焦點，是美國財政部拍賣250億美元30年期國債，中標利率高見5.126%，為25年來新高；其後該年期債息更收於5.266%，創2001年以來最高。高債息雖短期增加持有黃金的成本，但更值得關注的是，拍賣結果反映市場對美國長債需求明顯下降，反而令美元長線看淡。主因是投資者憂慮美國財政赤字持續惡化，總債務已逼近40萬億美元，美元信用面臨挑戰，市場對美國「以新債還舊債」的疑慮不斷增加。因此，資金近年已陸續由美元及美債轉投黃金等實體，截至2025年底，全球央行儲備中黃金的佔比，均已超越美國國債，為金價建立更堅實的中長期利好基礎。



總括而言，5.266%的30年期債息固然為金價帶來短暫壓力，但它同時揭示了美國財政失衡與債務可持續性的深層風險，這正是筆者長線看好黃金的核心基礎。



*黃金期貨未平倉合約顯示看漲情緒仍高漲，但須慎防回調*



截至8月14日公布的CFTC數據（統計至8月11日當周），資金加速流入COMEX期金市場，看漲氣氛濃厚；未平倉合約(Open Interest)總數達400309張，一周增加28758張(+7.74%)，顯示短線上升動力仍強。未平倉合約數量與看漲張數雙雙大增，反映新資金仍推動金價上升。不過，行情隨時因消息而出現逆轉，投資者應做好風險管理。



*技術分析*



從日線圖觀察，金價自6月以來於4000美元附近成功築底，上周走勢強勁，一度嘗試突破自1月向下延伸的大型下降通道頂部，惟未能成功。值得留意的是，若金價能有效突破4450美元阻力，則意味已脫離下降通道，可望重拾上升軌道。目前關鍵上升阻力位依序為4450美元、4595美元、4773美元及4889美元；下方初步支持位則為4310美元，其後依次為4166美元及3944美元。



*本文撰於2026年8月17日中午12時55分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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