19/08/2026 14:19

《匯海威言－毛偉廉》三大不確定因素撐起金價

《匯海威言》市場充滿不確定性：美伊僵局、美債息飆升、日圓拆倉風險，今晚關注美國聯儲局會議記錄。



金價近日受到強勁支持，主因是市場籠罩著三大不確定因素，隨時可能引爆避險情緒，或令金價展現新一輪升勢：



1）美伊停火協議到期，戰事恐將進一步升溫：美伊停火協議已於8月17日屆滿，雙方均表明無意延長停火或重啟談判，局勢陷入最緊繃的對峙狀態。戰爭升級風險升溫，特朗普是否會再度TACO（態度軟化），仍待觀察。



2）美國長債息率飆至25年新高，股災陰影再現：美國30年期國債收益率突破5.2%，創下25年來新高，引發市場高度警戒。歷史上，債息兩度觸及此高水平後，均爆發嚴重股災。最近一次為2007年次按危機，其後演變為2008年金融海嘯；更早之前則為2000年科網泡沫爆破。投資者擔憂歷史重演。



3）日圓持續走弱，「日圓套利拆倉」風險升溫：日圓匯價近期再度疲軟，曾貶至1美元兌164日圓的40年新低。儘管美日兩國央行曾聯手干預，一度將日圓拉回至155水平，惟近日再度回落（目前約159.50），顯示市場力量明顯壓過美國聯儲局與日本央行的干預成效。市場憂慮，若日圓進一步走貶，即使日本央行暫不加息或再度干預，恐慌情緒仍可能提前引爆「日圓套利交易拆倉」，屆時恐將觸發美股大幅下挫、日圓暴漲；同時，身為美債第一大持有國的日本，市場亦擔憂其或將大舉出售美債，以支持積弱不振的日圓。



筆者認為，按上述第一個不確定因素（美伊局勢）推斷，特朗普態度軟化的機率偏高。若此推斷成真，金價短期內或將面臨回調壓力。然而，考慮到其餘兩大不確定因素仍在持續發酵，預期若有回調，幅度應屬有限，金價可能僅回落至近期支持位約4223美元附近，亦即8月6日與7日的反彈區。



因此，上述第二及第三項不確定因素仍在持續醞釀，行情全面爆發尚需時間發酵。投資者現階段應密切關注特朗普針對美伊衝突的後續表態。周四（20日）凌晨2時，聯儲局將公布FOMC會議記錄，市場關注官員對未來加息的態度，這將是判斷金價短期走向的重要指引。



*本文撰於2026年8月19日上午11時30分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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