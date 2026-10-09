20/08/2026 10:18

《真知灼見－溫灼培》為何美國財政部回購債卻使金價升？

《真知灼見》美國財政部昨晚（19日）宣布，於9月9日至11月4日期間，將10年至30年期國債的單次回購上限金額提升一倍至每次40億美元。該部指出，此舉目的在於壓低長期債券收益率水平，以紓緩對美國家庭乃至企業的融資壓力。美國民眾的汽車與按揭利率，以及企業發債利率，通常都會隨著美國長期國債的利率變動。由於近期美國30年期國債息率攀至近19年高位，10年期債券收益率亦升至約4.75%的水平，相信是促使美國財政部作出上述行動的原因。



*行動不會削整體債務，僅增短債壓力*



美國財政部並未說明將如何融資以支付相關回購，但市場普遍相信，財政部或會依賴期限不超過一年的國庫券來滿足資金需求。若情況果真如此，則美國整體債務不但不會因此而減少，反而可能對短期債務增添壓力。然而，上述消息公布後，美國30年期債券收益率反應最為明顯。由周二（18日）曾觸及5.3371%高位，今早（20日）於亞洲市場回落至5.1911%。至於10年期債券收益率亦見回落，今早報4.6446%。同時，隨著美國長期債券收益率回落，削弱了投資者對購買美元的吸引力，美元匯價亦出現急跌。美匯指數昨晚跌穿近期99.50的支持位，最新報98.88。與此同時，這一連串變化亦帶動金價重新站上4500美元之上。



*是次行動更似是對債市的干預*



另外，美國財政部昨天宣布，美國整體國債水平已突破40萬億美元，達至40.047萬億美元。回顧五個月前，該債務水平仍處於約39萬億美元。從上述數字可見，美國政府債務的增加速度之快。在此大環境下，美國財政部所謂的長債回購，明顯更似是干預操作，目的在於阻嚇市場對長債的過度拋售。然而，隨著美國政府財政狀況急速惡化、並嚴重損害美國長期國債的信用，投資者又怎能在缺乏信心的情況下，繼續購買美長債？因此，要求一個更高的回報率，確實可以視為合理的市場反應。所以可預見，美國財政部的措施或只能短暫壓抑長債息率，長遠而言仍料將逐步走高，除非美國政府能轉而推行謹慎的財政政策。



*美國財政已進入惡性循環*



美國債務愈趨嚴重，削弱投資者對買入美債的信心，並使美債收益率居高不下。這又反過來增加美國政府的利息承擔與財政壓力，逼使美政府必須進一步加大發債規模以維持財政支出。綜合來看，美國政府的債務狀況似乎已步入一個惡性循環，並非易以扭轉。至於黃金作為美元的替代品，當美債與整個美元體系的信用急速走弱時，可視作對黃金形成利好支撐。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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