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《匯海威言－毛偉廉》美突然擴大回購國債規模壓抑債息，金價急升，後市續看漲

《匯海威言》昨晚（19日）紐約開市前，美國財政部突然宣布，自9月9日起將10年至30年期長債回購規模擴大至少一倍，旨在短期內能增加長債市場流動性並達到壓低債息的效果，無疑是挽救近期急跌的美長債價格。30年期債息曾升至5.2%以上，重返2007年次按風暴及2000年科網股爆破前水平，被市場視為股災前警號。為了安撫情緒、避免美股提前遭大舉拋售，財政部被迫出手干預。



此舉雖不涉及聯儲局印鈔或增加美元供應，但回購長債的效果與量化寬鬆(QE)極為相似，兩者均會壓低美元，因此市場稱之為「迷你QE」。消息公布後美元急挫，美元指數從99.43急挫至98.77收市，金價一升幅近140美元，最後在4500美元收市。



明顯地，在11月中期選舉前，特朗普政府急於壓低25年新高的30年期長債息率，以防美股爆發股災令選舉失去選票，否則共和黨恐淪為「跛腳鴨政府」。上月美日聯手干預日圓，亦是為了避免日圓過弱引發拆倉潮，導致美股大跌，同時避免日本財務省大舉拋售美債來挽救過弱的日圓，震盪美元資產。所以，美日聯手干預，實際是美國為了穩定美國金融市場，尤其是美股。



至於今晨（20日）2時聯儲局公布的FOMC會議紀錄顯示，立場仍偏鷹，強調通脹未降溫前仍可能加息，但市場反應不大，美元未見反彈，美元指數最終低收在98.77。投資者焦點反而仍放在財政部的回購操作上，突而其來的挽救美債行動，進一步為聯儲局加息降溫，9月加息機率已降至僅32%，預料金價在本周餘下兩日將繼續走強。



*技術分析*



從日線圖觀察，金價已初步升穿大型下降通道的頂部阻力，似有擺脫下行軌道之勢。然而，要進一步確認有效突破，尚需觀察上方關鍵阻力4595美元能否順利站上；若成功突破，下一道阻力將依序看向4773美元及4889美元。下方支持則分別留意4310美元與4223美元。



*本文撰於2026年8月20日中午12時05分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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