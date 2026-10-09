21/08/2026 11:37

《真知灼見－溫灼培》美國財政部購債無助壓抑債息

《真知灼見》自美國財政部於周三晚（19日）宣布將從9月9日至11月4日期間，把每次購買10至30年期債券的金額加倍後，確為美長債，尤其是30年債息率帶來壓抑作用，使其一度跌穿5.2%水平，遠離了上述政策尚未公布前，美國30年債息高見5.3371%情況。但是，這回落僅維持了一天，昨天（20日）美國30年長債息以5.237%收市，今早於亞洲市場報5.2466%，與本周的近19年高位相距不遠。



*貝森特揚言加碼買美債*



為避免美國長債息率再度上升、進一步損害經濟，美國財政部長貝森特昨晚（20日）表示，財政部在購債方面會再次「加碼」，但未有交代具體加多少。此外，他亦稱，美國總體債務突破40萬億美元並非大不了的事，因為他有信心特朗普政府將透過限制政府部門開支、並加強經濟增長，令債務壓力回落。不過，市場似乎對其言論並不買帳：因為在約5個月前，美國總體債務仍約為39萬億美元，而短短5個月內已增加1萬億美元。當中可顯示出美國財政惡劣情況。



*聯儲局官員未確定債務管理如何影響該局決策*



另外值得留意的是，昨日記者追問了兩位地區聯儲局長，嘗試理解財政部干預長債息率後，將如何影響聯儲局在貨幣政策上的決策。聖路易斯聯儲局長Alberto Musalem表示，聯儲局在制定貨幣政策時只會聚焦就業與通脹，並不會受政府的債務管理或財政政策所左右。另一方面，三藩市聯儲局長MaryDaly則指，目前長債息的變動並未提供足夠訊息，讓聯儲局知道應採取何種行動；而在現階段作出任何相關評論仍為時過早。



可這樣總結，市場對不斷惡化的美國債務已逐漸失去耐性與信心，並要求一個更高息率回報作補償才願意購買長債。這亦可解釋為何財政部雖然出手干預，但仍難以扭轉美國長債息率持續上行的趨勢。展望未來，值得留意的是，美國長債息率還能上升至多高；因為利率上行的幅度，將成為衡量其對美國整體經濟所造成壓力的關鍵指標。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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