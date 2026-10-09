24/08/2026 09:45

《真知灼見－溫灼培》美加貿談破裂，惟加元僅有限度回落

《真知灼見》美國與加拿大的貿易談判上周五（21日）破裂，美國上周六（22日）隨即宣布對涉及約200億美元的加拿大商品加徵50%關稅，而加拿大亦宣布對一系列美國進口商品徵收關稅，並將於9月8日生效。



就今早（24日）亞洲市場所見，加元變化不大，約在1.38兌1美元徘徊，較上周五談判尚未宣布破裂前僅見有限度回落。出現這情況，相信主要有兩個原因。首先，今次美國對加拿大加徵關稅的商品只佔加拿大整體輸往美國出口的5%，影響比重不大。其次，若美國真有能力大幅加徵加拿大關稅，於去年美國總統特朗普重返白宮時早已可採取行動，不太可能一直等待到今天。因此，市場普遍認為美國今次的舉措多半是談判技巧，目的在於向加拿大施壓。不過，話雖如此，市場同時擔心，雙方此輪行動可能會引發貿易磨擦升級，並進一步擴大影響。就讓我們繼續密切關注有關事情變化。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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