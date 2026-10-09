24/08/2026 12:27

《匯海威言－毛偉廉》美國救債市成效不彰，本周緊盯央行年會、美國PCE及GDP

《匯海威言》上周美國財政部宣布擴大長債回購規模一倍，消息公布後，30年期美債息率一度大跌約9個基點，惟僅維持一天便告逆轉，至上周五（21日），30年期債息回升至5.276%，10年期亦反彈至4.736%，幾乎完全收復此前跌幅。干預債市未見效，債息居高不下，市場憂慮升溫，推動金價上周五高收在4604美元，全周累漲近222美元。市場普遍認為，在美國國債總額突破40萬億美元、財政赤字持續擴大的結構性壓力下，單靠回購難以扭轉債市頹勢。



美國財長貝森特表示，回購規模可能進一步加碼至超過40億美元，並且會使出其他工具。然而筆者認為，除非加碼幅度巨大（如擴大三至五倍），否則再增加一倍，市場料難有實質反應。之前推升長債息率的核心因素是通脹黏性、貨幣政策不確定性與巨額財政赤字依然存在，回購充其量只是短暫的「止痛藥」。



本周金市走勢方面，筆者認為，除非美國財政部有新操作去壓仰債息，或美國聯儲局主席沃什在Jackson Hole全球央行年會上有強烈的鷹派言論，否則以升為主。主要支持因素有三：一，美國債市動盪加劇市場對美元信用與債務可持續性的疑慮，避險資金持續流入黃金，現貨金價上周已突破4600美元關口，連續第三周上漲；二，日圓經歷過月初美日聯手干預後仍然偏弱，一旦市場反應過度，或導致套息交易提前拆倉，引發美股大跌，避險需求將進一步推升金價；三，美伊緊張局勢持續升級，貝森特威脅對伊朗實施「前所未有的經濟孤立」，可能連與伊朗有貿易來往的國家也一同制裁，地緣政治風險為金價提供額外支持。



本周市場焦點將落在Jackson Hole全球央行年會（8月27至29日）及美國7月核心PCE數據，沃什的言論與通脹數據將為金市提供方向。在多重不確定性疊加下，黃金避險價值料將持續彰顯。



*技術分析*



從日線圖觀察，金價已成功突破大型下降通道，正醞釀新一輪升勢。惟目前RSI指標已升至72，進入超買區域，短線須留意技術性回調風險。上方阻力方面，首道關卡看4773美元；若順利突破，下一目標為4889美元；再攻破的話，則有望挑戰5044美元。至於下方支持位，依次為4595美元、4450美元及4310美元，可作為回調時的關鍵防守區間。



*本周重要消息*



周三（26日）

20:30：美國核心個人消費支出物價指數(PCE)，預測與前值同樣為按年升3.3%。

20:30：美國第二季GDP增長，預測與前值同樣為1.5%



周四（27日）

20:00：Jackson Hole全球央行年會首日



周五（28日）

20:00：Jackson Hole全球央行年會第二日



*本文撰於2026年8月24日上午11時05分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。