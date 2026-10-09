25/08/2026 13:50

《真知灼見－溫灼培》金價年底重見5000美元？

《真知灼見》就整個7月而言，現貨金價大致在3950美元至4200美元的窄幅區間上落，缺乏明確方向。惟踏入8月後，金價才開始展現升勢。截至8月25日，金價於8月的累積升幅達15%，並一度高見靠近4700美元。那麼，8月究竟出現了哪些因素，能夠推動金價出現如此顯著的升值？



當中可謂有著多項利好因素在疊加，每一項都對金價構成支撐：



1) 7月底的美日聯合干預：市場解讀為曲線救債市



首先回顧7月底（7月30日），為捍衛日圓匯價，美日作出28年來首次的聯合干預行動。市場解讀此舉，彷彿是美國財政部在曲線層面挽救美國債市。美債被視為全球主要儲備，市場對美債的信心若出現動搖，資金便有機會轉移到黃金作為儲備，並對金價形成利好。



2) 8月4日貝森特談FIMA：市場擔憂美債信譽受損



在美國與日本進行聯合干預之後，美國財政部長貝森特在8月4日接受美國媒體訪問時表示，他很高興日本政府願意運用「海外及國際貨幣管理當局回購交易安排(Foreign and International Monetary Authorities, FIMA)」，以取得美元流動性。雖然貝森特並未明確說明，但市場普遍將其言論解讀為：若日本政府未來因日圓走弱而再次需要進行干預，就未必需要再透過拋售美債來換取美元，相反，可將手中的美債交給美國聯儲局作為抵押，再借出美元，用於干預用途。在貝森特的角度，這樣做似乎能同時達到兩個目標：一方面滿足日本政府取得所需美元的需求，用於市場干預，另一方面則避免對美債市場造成衝擊。但在市場看來，此舉卻損害了美債的信譽。美債之所以能成為全球央行的主要儲備資產，其中一個關鍵原因在於它具備「可自由出入」的特性，而貝森特的表述，讓市場感受到實際情況似乎並非如此。再進一步推想，如果聯儲局借出資金給日本，那麼它借出的資金又是從哪裏來？可能的答案是透過印鈔取得。這不僅可能對美元形成不利影響，還可能進一步削弱美元的信譽，而這種發展則對金價相對有利。



3) 8月7日就業數據偏弱：降低美國加息預期



到8月7日，美國公布的7月就業報告偏弱，非農職位意外減少2.3萬人，大幅降低了市場對聯儲局於今年加息的預期。由於購金本身不會帶來利息回報，因此當聯儲局的加息能力減弱，自然亦成為支持金價的因素。不過有一點必須留意，利率期貨市場顯示，市場並未放棄對聯儲局今年加息的預期，只是把有關預期推延至12月，市場暫估計聯儲局在該月加息的機率仍為100%。



4) 8月19日美國財政部兩項宣布：債務壓力敲響警鐘



至8月19日，美國財政部又作出兩項關鍵宣布：一，公布美國總債務水平已突破40萬億美元；二，同日宣布將於9月9日至11月4日期間，提高10年期至30年期國債的單次回購上限，由原先的數額翻倍至每次40億美元。上述信息，均進一步凸顯美國債務的嚴重性及長期國債市場所面對的嚴峻壓力。當中更值得留意的是，財政部宣布加強回購長年期國債的消息公布後，僅能短暫（一天）為長債價格帶來支持，事件凸顯出美國長債市場疲弱的一面。而這一切，都會削弱美債及美元體系的信用，這亦在一定程度上推升金價。



*金價下一步料見4800美元及5000美元*



目前在美國長債市場出現的信心問題非美國獨有，日本、歐洲等地同樣面對類似情況。若這問題未獲得有效解決，料將促使全球更多資金轉向黃金，以尋求保值與避險，並進一步推動金價上行。技術面而言，金價初步阻力位料在4800美元，年底料可見5000美元；至於4400美元則可視為較大支持位。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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