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《匯海威言－毛偉廉》金價升勢強勁，持倉數據釋放強烈看漲訊號

《匯海威言》美國財政部未能有效壓低債息，引發資金流入黃金避險，三大黃金投資工具（期貨、期權及ETF）的持倉資料均反映上升的實際狀況。然而，即使金價升勢強勁，仍須留意本周美國公布的PCE、GDP及美國聯儲局主席沃什在Jackson Hole全球央行年會的言論。



黃金期貨：美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新持倉報告顯示，截至8月18日當周，COMEX黃金期貨及期權合併總持倉量達561817張。其中，基金（非商業）範疇的看漲倉位高達252603張，看淡僅33108張，投機看漲大幅攀升。單看黃金期貨，基金看漲更達256902張，較前一周大增5966張，資金流入勢頭極為明確。



黃金期貨期權：期權市場同樣熾熱。在9月至12月到期的期權中，4700、4800、4900及5000美元四個行使價(Strike Price)的看漲期權(Call)未平倉合約高達約65700張，反映市場對金價中長期持續上升的強烈預期，因此願意將行使價設在比現價更高的「價外(Out of Money)」水平。



黃金ETF：SPDR黃金ETF(GLD)看漲期權減去看跌期權的未平倉數已推升至6個月高位，且幾乎全部激增集中在過去兩周。交易員不僅積極買入看漲期權(Long Call Option)，更願為上升尾部風險(Upside Tail Risk)支付溢價。



綜合黃金期貨、期權及ETF三大市場的持倉狀況，反映投機資金正押重注在金價上升，市場看漲情緒十分熾熱。筆者關注到期貨期權方面，遠期「買入看漲期權(Long Call Option)」合約量大增，而且行使價設在相當高的水平，反映市場正期待金價將有一個頗大幅度而急速的升勢。值得留意的風險是，儘管金價看升情緒高漲，但金價已進入初步超買水平，一旦有利淡消息，金價隨時有顯著回調。



*本文撰於2026年8月25日上午11時59分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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