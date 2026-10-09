26/08/2026 16:36

《真知灼見－溫灼培》聯儲局12月加息與否有哪些考慮？

《真知灼見》儘管美國7月通脹回落，同月非農職位亦有所減少，但鑑於近期不少大宗商品（包括農產品與工業用金屬）價格出現普遍且明顯的上漲，市場並未放棄對美國聯儲局今年內仍可能加息的預期。為避免影響美國總統特朗普在11月的中期選舉，利率期貨市場估計，聯儲局可能會延至12月的議息會才加息，機率高達100%。不過，期貨市場的估計一定正確嗎？看來聯儲局加息的難度，正變得愈來愈高。



眾所周知，美國債務已突破40萬億美元，單從這一數字看，如果聯儲局繼續加息，將難免進一步加重美國政府的債務負擔。另外，美國財長貝森特已表明，從9月9日至11月4日期間，財政部將把每次購買10至30年期債券的金額加倍至40億美元，以遏抑長債息上升。按照過往慣例，財政部將很大機會依賴發行期限不超過一年的國庫券來應付相關資金需求，因此可預見，美國短期債務壓力將會更大。



在利率層面，聯邦儲備基金息率以及2年期以下的短債息利率，都主要是由聯儲局掌控，但10年期或以上的長債息率，則更受市場主導，市場會根據美國政府的財政狀況、長期通脹預期等多項因素作出定價。至於介乎其中的中年期債息變化，往往同時受聯儲局利率政策及長債利率因素左右。



正因為現今財政部力求壓抑長債息，而就上述所提及，此舉將會令短債比重顯著提升。在這種情況下，若聯儲局加息，可能會使政府財政壓力進一步加快惡化；反之，若未來政策方向轉向減息，政府所面對的壓力則會大大紓緩。



此外，貝森特亦提到，若本月19日提出的回購長債安排未能有效遏抑長債息，不排除進一步擴大規模。這意味著，一旦聯儲局主席沃什在年底考慮加息，將可能令特朗普政府的財政狀況更趨緊張，使美國長債息更難受控並繼續上升。因此，沃什在是否加息的問題上，實在需要更審慎評估其影響與後果。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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