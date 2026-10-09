26/08/2026 14:49

《廣匯論勢－鄭廣復》沃什言論定生死，美匯反彈仍可期

《廣匯論勢》上周二（18日）美國財政部宣布將長債回購上限金額，由目前的每次20億美元增至最少40億美元，消息導致相關債息回落、美元匯價下跌。美國財政部表示，此舉旨在加強對長期國債流動性的支持，目標是年期在10至20年及20至30年的國債。不過，筆者主觀認為，此舉存在政治考量！理由是該措施從9月9日開始持續至11月4日，不禁令人懷疑目的是在11月3日中期選舉之前，為共和黨製造有利環境，令其在中期選舉後維持參眾兩院控制權！這種推測必然遭到反駁，指貝森特目的旨在抑制持續攀升的債息，並無政治目的。那為何在9月9日，而非立即出手？措施又為何只維持至11月4日？



*中期選舉後，美伊局勢或升級*



美伊在霍爾木茲海峽恢復自由通航及核談判上仍然存在極大分歧，特朗普雖揚言將對伊朗發動史無前例的大規模打擊，但最終忍手，而對於近期伊朗與阿曼正就共同管理霍爾木茲海峽進行商討，稍後或會達成協議，美國或特朗普卻未見有強烈回應，估計是因為距離中期選舉不到兩個半月，特朗普不希望中東問題影響選情。但對於持續上升的債息及居高不下的通脹，又不能置之不理，選前加息固然不可能，何況7月非農職位減少，且主要因為削減了公務員職位，以陰謀論看，是否又是藉此令沃什有不加息的理由？如此，惟有採取干預行動，抑制債息上升。小心美伊局勢很可能在美國中期選舉後升級！



環球央行領袖將於本周四至周六（27至29日）聚首Jackson Hole，今年的主題是「金融創新：支付與政策的影響」。不過，可以肯定的是，市場焦點是接掌美國聯儲局主席職位不久的沃什，對美國通脹及利率趨勢的觀點。個人認為，就連美國財政部都按捺不住，以干預方式抑制債息，可以直接影響利率走勢的聯儲局難道仍然冷眼旁觀，對已連續5個月高於3%的通脹率視而不見？故此，沃什必須借今次央行年會表達聯儲局甚至其個人的立場，預期他將暗示年內很可能需要加息一次，如此可望紓緩債息上升及美元匯價下跌的壓力。



*金價五千，可遠觀而難及*



全球通脹在今年第二季開始上升，美伊開戰、油價上升是主因，而美匯再次走強，將令油價下跌。從日線圖觀察，紐約現貨月期油明顯在88美元形成雙頂，昨天已急跌至81美元水平，80美元正受到考驗，倘失守，將下試量度目標60.4美元。沃什一旦暗示美息將會上升，金價亦將受壓，5000美元相信是今年下半年的重大阻力位。短期而言，小時圖已出現較低的頂部，如未能上破4674美元，後市傾向逐步下試4510美元，甚至試穿4450美元後才會反彈。



*美元兌日圓，160成中期阻力*



美元兌日圓匯價遭到日美聯合干預後，近期的反彈受制於160，該位很可能已成為中期阻力，以費波納奇擴展線量度，美元兌日圓傾向下試151。美元兌瑞郎在日線圖上出現明顯的複式頭肩頂形態，早前急跌後反彈，目前處於頸線0.8034附近，而頸線已由支持變阻力，同樣以費波納奇擴展線量度，下跌目標為0.7836。《資深市場分析師 鄭廣復》



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