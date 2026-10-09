27/08/2026 11:53

《真知灼見－溫灼培》美伊衝突緩和在望

《真知灼見》美國總統特朗普於8月19日表示，由於與伊朗的談判陷入停滯，美方將對伊朗發動史上最嚴厲的毀滅性經濟制裁，同時也會懲處與伊朗有貿易往來的國家。他更將此舉形容為經濟層面的「決戰日」(D-Day)。



單從特朗普這番言論來看，美國似乎正加大對伊朗的施壓力度。然而，回顧歷史，美國對伊朗的經濟制裁已持續逾四十年，此番動作實質上僅是重回既有制裁軌道，並非全新策略。再者，根據《路透社》報道，美國已將近一個月未曾宣布對伊朗採取任何新的軍事行動。由此可推測，特朗普政府對伊朗的軍事威懾階段很可能已暫告一段落，所謂「史上最嚴厲的經濟打擊」，或許更多是為外交層面提供一個下台階。



若此推論屬實，霍爾木茲海峽周邊的緊張局勢可望逐步緩和，這在某種程度上也解釋了為何紐約期油價格遲遲難以重上90美元之上的原因（今早於亞洲市場報81.90美元）。根據最新消息，伊朗正與阿曼就霍爾木茲海峽的管理權責及收費機制進行磋商，市場目前密切關注該關鍵航道是否有望早日恢復正常運作。可這樣想像，一旦海峽重開，不單國際油價有望回落，全球通脹也有望能紓緩，並有利全球投資氣氛。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。