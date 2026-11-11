27/08/2026 09:05

《國金新見－溫嘉煒》財政部出手回購，或難阻美長債息升勢

《國金新見》美國財政部上周突然宣布擴大長期國庫券回購規模，試圖遏制長債收益率升勢，惟市場反應顯示成效或僅屬短暫，中長線環球主權長債債息可能仍面臨上升壓力。



今年以來，主要經濟體主權債券孳息率屢創新高，美國三十年期債息上周一度升至5.34%，創近二十年新高。孳息率上升，債價變相下跌，反映市場需要更高的風險溢價以彌補持有長債期間可能需要承擔的風險。各國財政壓力惡化、加息預期升溫、人工智能巨額融資需求等，都是導致近期環球長年期債息急升的部分原因。



多國自疫情後財赤問題惡化，加上大型投資需求推高資本需求，長年期債券發行規模增加，令各國政府借貸成本持續上升。其中美國公共債務總額首次突破40萬億美元；德國本月發行的三十年期國債中標利率達3.783%，創十五年新高，反映歐洲財政擴張壓力同樣顯著。



另一方面，通脹預期上升亦推高債息。中東局勢持續反覆，霍爾木茲海峽通行仍然受阻，導致油價維持高企，令主要央行抗通脹任務更具挑戰，個別央行甚至可能需要再加息。與此同時，人工智能企業巨頭大幅增加發債以支付相關基建投資，可能在一定程度上與政府債券爭奪市場資金，也可能是長期債息抽升的原因。



此外，聯儲局政策透明度下降，亦可能推高市場對美債的期限溢價。聯儲局新任主席沃什上任後，改變前瞻指引策略，聯儲局降低信息披露透明度，加上財政及政策前景的不明朗性，或會增加市場對美國國庫券要求的期限溢價，亦可能令長期債息走高。



有投資銀行研究報告指出，美國長年期國債投資者結構正逐步轉變，私人投資者及共同基金持有比重正逐步上升，而這類買家在通脹持續的環境下，往往亦要求更高的孳息率作為補償。



面對多項推動債息的不利因素，美國財政部上周突然宣布在9月至11月期間，將十年期至三十年期國庫券的流動性支持回購操作規模至少提高一倍，美國財長貝森更稱有計劃進一步擴大回購力度。他又透露，即將公布的財政計劃，將更重視財政整頓。



美國財政部此項操作，有助向市場發出訊號，表明政府不會任由長期債息持續抽升。然而，回購措施公布後，美國長債收益率很快重拾升勢，或反映此舉未能紓緩市場對政府債務前景的憂慮。市場擔憂財政部或需要透過增發短期國庫券來融資，不排除會導致短期債息上升。



總體而言，我們維持看淡債券。各國龐大財赤、能源價格推動通脹回升，以及人工智能行業大量發債對債市的壓力，並非短期內能夠緩解，可能導致全球主權債券利率持續面臨上升壓力。短線而言，在利率上升環境中，縮短存續期或考慮較高收益優質債券，有助降低利率風險。惟要注意財政部的回購操作行動會否導致短期債市波動增加。長線而言，目前的全球平均債息已升至二十年高位，對有意長線收取穩定收益、並能承受短線價格波動的投資者具有吸引力，但要持續注視主要國家控制財赤的決心。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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