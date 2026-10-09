31/08/2026 10:41

《真知灼見－溫灼培》沃什全球央行年會講話剖析

《真知灼見》於上周五（28日）舉行的Jackson Hole全球央行年會上，美國聯儲局主席沃什揚言：「我的標準是：我們必須有信心，核心通脹正明確地並以足夠的速度朝向我們的目標回落。否則，我們仍有工作要做。」雖然聯儲局迄今已接近6年未能將通脹壓抑回2%目標水平，但沃什此番話在一定程度上仍有助挽回市場對聯儲局能有效打壓通脹的信心。利率期貨價格變化顯示，沃什發表講話前，市場原本預估聯儲局於9月17日議息會議加息的機率約為三成半，但講話後，該機率已上調至約六成。不過，若市場假設聯儲局加息機率要達到100%，仍須等到12月，即美國中期選舉後才能達到。至於10月議息會加息機率，現為90%。



*沃什發言後，各年期債息均見上升*



在全球央行年會結束後，最值得留意的是美債市場的變化。隨著加息預期升溫，影響最明顯是短年期債息的走勢。1年期債息在上周整段時間基本維持在4.05%以下，但在沃什發言後，孳息一度上攀至接近4.15%，並在該水平附近收市，升幅相當顯著；2年期債息亦出現類似走勢。不過，更有意思的是長年期債息的變化。按理而言，短年期債息主要受聯邦儲備基金利率影響：聯儲局傾向加息時，短端通常便會上升；相對地，長年期債息更多反映市場對未來通脹的預期，以及美國整體債務等因素的變化。然而，上周五所見的情況卻是，美國長債孳息同樣上升，當中包括10年期及30年期，雖然升幅較1年期及2年期債息小。儘管沃什的加息言論有助壓抑通脹預期，但同時也可能加強市場對美國擴大整體債務的憂慮。相信正因如此，各年期美債孳息才會在沃什講話後出現不同程度的上升。



*聯儲局加息阻力非輕*



沃什言論雖然強硬，但要加息，卻可說是困難重重。政治層面而言，目前已相當接近美國11月3日的中期選舉日子，因此，若聯儲局選擇在9月或10月的議息會議中加息，時機上並不太合適；再者，在此期間加息，更可能會損害到美國總統特朗普的選情，這可能會使特朗普對沃什會有所異議。經濟層面方面，美國債務已逾40萬億美元，而美國財政部仍計劃增發短期國債以回購長期國債，倘若聯儲局加息，美國政府財政無疑將雪上加霜。最後，若美國加息，美日利差將會進一步擴大，日圓勢必受到壓力，並可能促使日本央行拋售美債以干預弱勢日圓，進而令美債市場出現不穩。因此，在權衡輕重之下，除非美國通脹在公布出來的數字上出現明顯失控，否則估計聯儲局在美國中期選舉前不太可能採取行動。



*本周市場焦點*



轉看本周市場焦點。本周一、二（8月31日至9月1日），G20財長會議將於美國北卡羅來納州舉行。市場預期，美國財長貝森特將趁機游說各國財長加強經濟刺激力度。此外，市場亦關注貝森特與日本財務大臣片山皋月的會談，以觀察日本是否可能在9月18日的議息會議上作出加息決定。



另外，本周有兩家央行舉行議息會議，分別是新西蘭及加拿大央行，兩者皆於周三（9月2日）公布利率決議。面對美國近期加徵關稅的措施，市場認為加拿大央行難以加息，以免對當地經濟構成進一步打擊；相反，新西蘭方面，由於第二季消費者物價指數(CPI)年增率高達4.1%，遠高於首季的3.1%，亦超出新西蘭央行所設定的1%至3%通脹目標區間，市場普遍預期該行本周加息25個基點的可能性甚高，若落實加息，屆時紐元利率將升至2.75厘水平。



經濟數據方面，本周三聯儲局將發布俗稱「褐皮書」的轄區經濟狀況調查報告，而周五（9月4日）美國則會公布8月就業報告，市場預期，8月非農就業職位將增加4.5萬個，失業率則可能微升至4.2%。若數據符合預期，將進一步反映美國就業市場呈現疲弱態勢，或阻礙聯儲局加息步伐。



至於關心歐洲的投資者，要注意周二，因為當地將公布歐元區8月通脹率。隨著能源價格大幅上漲，市場估計當地8月年通脹率可能會攀至3.3%水平（7月為2.9%），成為過去3年來最高位置。若屬實，或會增強市場對歐洲央行在9月10日議息會加息的預期。利率期貨價格變化顯示，現市場估計歐洲央行9月加息的機率基本上已接近100%。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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