31/08/2026 14:03

《匯海威言－毛偉廉》沃什再放鷹，金價料低位區間上落，等待周五美國8月非農

《匯海威言》美國聯儲局主席沃什上周五晚（8月28日）於Jackson Hole全球央行年會再次放鷹，明言若通脹未以足夠速度朝向2%目標回落，不排除進一步加息。言論一出，金價當晚跳水150美元，最終收報4455美元。雖然金價短期回調，但無損其長線看漲的基本面。本周市場焦點將轉向美國8月非農就業數據。



預計聯儲局只會釋出加息風聲，卻不會真正付諸實行；與此同時，美國債務規模急速膨脹，將為黃金提供長線避險需求支持。



筆者認為，聯儲局實際上不會落實加息，極其量只會將美元利率維持在高水平(Higher for longer)，因為一旦加息，很可能觸發多個問題，例如「日圓拆倉潮」，會引致美股與美債價格暴跌，甚至動搖美元信用基礎。而且，11月美國中期選舉前，若金融市場動盪，特朗普帶領的共和黨勢必流失大量議席。因此，由特朗普欽點的沃什，更大機會只會「出口術」暗示加息來壓抑通脹預期，而不會真正加息。



沃什上周五晚發言後，今天CME FedWatch顯示9月16日加息機率僅由39%升至59.9%，要市場認同加息決心，一般需達80%以上，足見市場對9月加息仍抱懷疑。筆者維持判斷：聯儲局今年內不會加息。



值得警惕的是，加息預期升溫已推升美元兌日圓重返160水平，再度逼近「日圓拆倉潮」的觸發區域，亦可能迫使日本財務省加大拋售美債來挽救疲弱的日圓。同時，上周五晚美國30年期長債息率被推高至5.2%之上，此水平正是2007年次按風暴及2000年科網股爆破前的歷史警戒線。現時美股在歷史高位徘徊，債息升至兩次股災前水平，或將加劇市場不安情緒，隨時引發股債雙殺，因此料聯儲局加息機會不大。



為壓抑長債息率，預計財政部將再次進一步擴大長債回購規模，這雖非治本之策，卻是必要之舉。此舉將有助壓低美元實際利率，並壓低美元匯價，從而使金價重拾上升動力。本周市場預計將持續受沃什的鷹派言論影響，在周五（9月4日）美國8月非農就業數據公布前，金價短線料承壓，預期將於4310美元至4450美元區間上落。



*本周重要數據*



周五（9月4日）

20:30：美國8月非農業職位數據，預測增加5.8萬個，前值為減少2.3萬個。

20:30：美國8月失業率，預測與前值同為4.1%。



*本文撰於2026年8月31日中午1時40分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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