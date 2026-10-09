10/09/2026 14:10

《匯海威言－毛偉廉》美債回購規模遠遜預期，債息不跌反升，金價靜待明晚通脹數據

《匯海威言》昨日（9日）是美財政部擴大國債回購規模生效日，由每次20億美元擴大至最少40億美元，但長債息率不跌反升，原因是回購規模遠不及市場預期， 避險情緒令金價靠穩。



10年期國債息率昨晚上升約5個基點至4.844%，盤中高見4.859%，30年期亦升至5.29%附近。



市場原本預期財政部會宣布80億至100億美元的回購規模，最終公布是60億美元，遠低於預期。市場因此視之為「不夠震撼」，失望情緒轉化為拋售，令債價下跌，債息上升。這次擴大規模是「試水溫」，料財政部將再次宣布更大的擴大規模去壓低長債息率，將對美元添加壓力。



昨日金價上下波幅約93美元，最高見4434美元，最低見4341美元，最後在4394美元收盤，今早在同價開盤，市場處觀望，等待明晚美國公布的8月通脹數據，將給予9月16日聯儲局是否加息一個啟示。在美國通脹數據公布前，預計今明兩日在4282至4450美元區間上落。



*技術分析*



從日線圖觀察，金價走勢可能正醞釀「頭肩頂」形態。若該形態確立，金價短期後市或面臨下行壓力；然而，一旦升破4511美元阻力，此形態便不成立，金價反而有望展開新一輪升勢。



上方阻力位依次為4443、4511、4566及4630美元；下方支持位依次為4341、4282及4223美元。



*總結*



明晚（11日）20:30，美國將公布按年消費物價指數(CPI)，勢成全球市場焦點。市場預測值與前值同為3.4%。數據公布後，金價單晚波幅可能達數百美元；投資者若從事槓桿交易，務必妥善做好風險管理。



*本文撰於2026年9月10日中午13時10分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。