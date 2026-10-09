11/09/2026 09:53

《真知灼見－溫灼培》聯儲局下周加息機率在提升

《真知灼見》歐洲央行昨晚（10日）在議息會議上，按市場預期宣布加息25個基點，將其利率由2.25厘上調至2.5厘水平。自美伊衝突於2月底爆發以來，此次已是歐央行第二次採取加息行動。在會後聲明中，歐央行行長拉加德警告，通脹將可能比先前預期維持更長時間。按歐央行先前估計，當地通脹可望於2028年回落至2%目標水平；但最新估計顯示，通脹到2028年或仍會略高於該目標。受上述歐央行對未來通脹預期變化影響，利率期貨價格變化顯示，現市場估計在明年第一季結束前，歐央行將會再加息三次，機率為100%。至於下一次加息，預計將於今年10月29日的議息會作出，加息機率高達95%。



*歐央行積極加息，予聯儲局壓力*



歐央行的積極加息行動，相信將會給予美國聯儲局壓力要盡早加息。美國8月通脹數據(CPI)將於今晚（11日）公布，市場預估年增長率為3.4%；若屬實，將與7月水平相若。相較之下，歐元區8月年通脹早前已公布，數字為3.3%。歐美同樣面對高通脹環境，歐央行則選擇了迎頭應對。倘若聯儲局於下周四（17日）的議息會維持息率不變，且又未能向市場提供清晰、明確的未來加息指引，屆時料將難免損害到聯儲局的公信力，使美元有下跌壓力。不過，因應昨晚歐央行的表現，按利率期貨價格變化顯示，現市場已提升聯儲局下周加息機率到70%。當然，下周聯儲局最終加息機率，還看今晚美國公布的CPI通脹數字。



*市場對購美長債失信心*



聯儲局現正面對著兩難局面：加息過猛，美國政府將難免要承受龐大債務壓力，如最終債務無法解決，可能會導致聯儲局印錢解決；相反，若加息不足，通脹又會失控，尤其現今油價已逾100美元水平，屆時美元購買力將嚴重下降。相信市場正看準聯儲局所面對的兩難局面，因而在購買美國長債時要求更高回報。就今早於亞洲市場所見，美國10年期債息報4.9667%，已是相當接近市場所擔憂的5%警戒線；30年期債息則報5.3749%，創19年高位。據《華爾街日報》昨晚的報道指，美國30年定息按揭利率已重上7厘水平，達過去一年多以來的最高位置。我們要提防不斷上升的美債息率或會對金融市場帶來負面影響。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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