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《匯海威言－毛偉廉》美國加息機率近九成，金價跌幅料有限，靜待美日利率決議

《匯海威言》上周五（11日），美國公布8月CPI按年升3.4%，符合預期，連續4個月未再惡化。然而，數據公布後，CME FedWatch顯示，本周三（16日）加息0.25厘的機率由70%急升至近90%。機率急升，相信與近日油價升破每桶100美元、美伊談判仍陷僵局，以及特朗普上周揚言戰爭要到11月中期選舉後才結束有關，這些因素可能促使美國聯儲局進行一次預防性加息。筆者一向認為本次議息不會加息，因為上一次展開加息周期是2022年3月，當時年度CPI（通脹率）升至8.5%，油價每桶約120美元，當時通脹及油價遠高於目前，因此本次加息的必要性不高。惟CME FedWatch顯示的加息機率於周五晚升至87%，而從過去歷史看，當機率達80%以上，從未出現過不加息的結果；除非本周議息前最後一兩日，加息機率突然大幅回落至60%或以下，才有機會維持利率不變。



*即使加息，金價下跌空間料有限*



這次加息預期升溫始於8月底，當時金價在每盎司4600美元以上，上周五收報4348美元。這個跌幅，反映市場已消化大部分加息預期。因此，若周三（香港時間周四凌晨2時）議息後宣布加息，預計金價再跌空間不大。此外，市場對美國債務的擔憂仍在發酵，將對黃金構成支持。



*日本央行周五議息，持續加息言論或推升日圓拆倉風險*



日本央行將於本周五（18日）議息，預計加息0.25厘，到1.25厘水平。早在9月初，多名央行官員已密集放風將加息，並表示不排除連續加息。當時美元兌日圓約160水平，放風後日圓升幅不小，上周五收報153.55，似乎亦已消化鷹派言論。若落實加息，相信日圓再升空間有限；不過，若官員再次強調持續加息，不排除日圓再現新一輪升勢。因為「套息交易」的還款成本上升，將令美股投資者擔憂，可能提早拆倉，這個不可忽視的風險因素將支持金價。因此，宜密切關注周五日本央行行長植田和男的會後聲明。



*黃金技術分析*



從日線圖觀察，金價長線看漲的基本面沒變；惟近日加息氣氛濃厚，金價上周五收報4348美元，表現未算太弱，仍屬一根「陽燭」，今早（14日）在4332美元開盤。然而，若本周加息機率再度上升，金價或進一步受壓。若以金價發展「頭肩頂」形態而論，下方「頸線」支持位約在4260美元；一旦跌破，將更確認「頭肩頂」成立，金價後市短線偏向下行，並可能下探至4100美元水平。因此，4260美元成為短線金價會否進一步回調的關鍵支持位。



*本周重要消息*



周三（16日）

20:30：美國8月按月零售銷售，預測升0.8%，前值為跌0.6%。



周四（17日）

02:00：美國聯儲局FOMC議息，預測升至4厘，前值為3.75厘；同時公布利率點陣圖及經濟預測報告。

02:30：聯儲局主席沃什記招

19:00：英國央行議息，預測與前值同為3.75厘。



周五（18日）

11:00：日本央行議息，預測升至1.25厘，前值為1厘。

14:30：日本央行行長植田和男記招



*本文撰於2026年9月14日中午12時18分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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