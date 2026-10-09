22/09/2026 12:33

《真知灼見－溫灼培》美國中期選舉前瞻

《真知灼見》現在距離美國11月3日中期選舉不足50天。美國NBC新聞於周日（20日）公布的民調顯示，有43%受訪者表示，將藉著今次中期選舉向總統「發出反對的訊號」。這一比例是該媒體自1998年開始進行相關民調以來的最高水平。



回顧2018年，美國總統特朗普首個任期的中期選舉前夕，表示希望藉投票「反對他」的選民比例為38%。至於2022年，則有35%選民表示希望藉此投票反對總統拜登。再回顧2006年，當時伊拉克戰爭不得民心，表示反對總統喬治布殊的比例也僅為37%。



不過，NBC新聞的民調顯示，仍有27%選民表示會藉今次中期選舉向特朗普「發出支持訊號」，該比例僅略低於2018年水平。至於民主黨在整體國會的支持度，則領先5個百分點，支持率為50%；共和黨的支持率為45%。上述NCB新聞所作出的調查是於9月11日至15日進行，訪問了1000名美國已登記且願意接受訪問的選民。



*共和黨若失去參眾兩院控制權，將意味甚麼？*



假設上述民調顯示的結果正確，如果特朗普所屬共和黨在11月中期選舉中，失去眾議院的控制權，這又將意味甚麼呢？通常意味著對特朗普政府的監督將更為嚴格。實務上，眾議院掌控權改變，往往會帶來更多調查、更多監督性聽證，以及針對政府政策與相關人士的審查壓力；在政治競逐的情境下，特朗普本人也可能面臨更密集的調查與攻防。



同時，也要留意財政面的變化風險。由於美國政府債務已超過40萬億美元，距離「債務上限」約41.1萬億美元不遠，一旦達到上限，兩黨很可能在撥款與債務相關議題上展開更激烈的拉鋸，進而提高政府出現停擺（政府閉門）的可能性，而這類政治不確定性，往往也會對金融市場造成衝擊。



若共和黨在參議院選戰中失去控制權，影響可能更偏向「立法推進」層面，因為失去參議院的主導權後，政府高級官員的任命通常更難取得確認，從而使重大法規與政策推動的難度提高，時程也可能被拉長。就讓我們密切留意，從現在到11月3日中期選舉前，特朗普所屬共和黨能否扭轉現時民意的劣勢。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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