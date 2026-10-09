24/09/2026 11:07

《真知灼見－溫灼培》美國10年債息下一步考驗5.333%？

《真知灼見》美國十年期債息周三（23日）一度高見5.1350%，最後以5.114%收市，錄得過去一年多以來最大單日升幅，亦同時成為新19年高位。根據市場解讀，導致昨日美國十年期債息急升的主要原因可歸納為四點：



1）美國公布強勁經濟數據：9月綜合採購經理指數(PMI)升至58.4，為2021年7月以來最高，且顯著高於50點的盛衰分界線。經濟表現強勁，意味著聯儲局在維持較高利率或進一步收緊政策方面的空間相對更大。



2）聯儲局理事巴爾(Michael Barr)發言偏鷹：他表示，局方仍需要進一步加息，以壓低居高不下的通脹水平。從利率期貨價格變化顯示，市場目前估計聯儲局於10月29日議息會議加息的機率已升至約七成，較此前約55%的加息機率明顯上升。



3）油價再度上升，推高通脹疑慮：布蘭特期油再度上破100美元。伊朗總統佩澤什基安(Masoud Pezeshkian)於聯合國大會上強硬回應美國總統特朗普的威脅。其言論打消了市場原先的憧憬--即認為特朗普若容許伊朗總統到聯合國總部發表言論，或許能夠有助化解雙方分歧。油價上行自然亦令市場對通脹的憂慮加深。



4）美國財政部債券拍賣表現欠佳，反映美債市場承受壓力：美國財政部昨晚（23日）拍賣一批5年期債券，總金額70億美元，但拍賣結果明顯不理想。拍出的息率為5.033%，成為自2006年（即過去約20年）以來的最高水平；回顧上一輪同類拍賣的息率僅為4.393%。換言之，不只長端，例如10年期或以上的美債未獲市場充分支持，現在中端，如5年期，亦出現同樣狀況。由於美國債務問題日益嚴峻，市場在承購美債時顯然要求更高的回報。



*單靠加息壓通脹無濟於事，關注高按息與美樓市*



美國通脹已經有五年時間未能跌回聯儲局所訂下的2%目標水平。這主要受多個因素影響，包括全球供應鏈重整，以及中東與俄烏局勢的不穩，導致油價維持高位，從而推升整體通脹。當通脹是由需求層面過熱引起，加息能遏抑通脹；但目前美國的通脹更大程度上是由供應層面的不足所致，因此單靠加息去壓通脹，實際上是無濟於事。然而，聯儲局為了在政治環境下展示其獨立性，不受外部（例如特朗普相關因素）影響，選擇以持續加息作為政策表態；市場預料這將令美國不同年期的債券孳息繼續上行。目前市場正關注美國10年期債息，是否會進一步挑戰並測試2007年6月所錄得的高位5.333%。同時，根據美國按揭銀行家協會(MBA)的資料，美國平均30年期定息按揭息率在上星期已攀至兩年高位，達到7.12%。因此，現階段市場亦重點觀察高企的按息會否拖累美國樓市表現。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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