24/09/2026 15:07

《匯海威言－毛偉廉》日央行會否干預及習特會成焦點，黃金避險情緒隨時再現

《匯海威言》今日（24日），全球金融市場正迎來兩個關鍵的轉捩點；1）日圓匯價再跌至158水平，引發的日本央行干預疑雲。2）今晚備受矚目的中美元首會面「習特會」。兩大事件的發展，將直接影響近期處於調整期的黃金走勢。



1）今日美元兌日圓重返158水平，市場警惕再上試160水平。在上周五（18日）日圓觸及此水平時，日本央行於深夜已向多家大型銀行進行「匯價詢問」(Rate Check)，迫使沽空盤暫時收歛，當晚，美元兌日圓回落至156水平。然而，近日再次處於158水平，似乎市場無視日本央行的警告。若日本央行正式入市干預，日圓短線勢必大幅飆升，或進而引發規模龐大的「日圓拆倉潮」(Carry Trade Unwind)。拆倉潮一旦爆發，全球風險資產特別是美股和美債或面臨劇烈拋售，流動性緊縮與市場恐慌將促使大量避險資金急湧入黃金，為金價提供強勁的上升動力。因此，密切留意日本央行動向。



2）今日香港時間晚上9時舉行的「習特會」首日會議，則成為壓制短期金價與油價的主因。由於市場對會談達成協議抱樂觀預期，會議將集中在關稅及美伊戰事，因此美股仍高企，金價一度回落至4280美元附近，油價亦自高位回吐至約90美元。面對僅32%的民調支持率，特朗普及共和黨急需在11月中期選舉前挽回選情，預計特朗普其將展現讓步姿態，期望獲中國支持以加速促成美伊全面停戰協議。停戰若能順利推動，油價與通脹壓力將雙雙回落，聯儲局加息預期亦可降溫。



總括而言，金價短期因中東氣氛緩和而受壓，若中美談判未有成果或日央行突發干預，金價必將迎來避險反彈。



*技術分析*



從日線圖觀察，100日移動平均線位置約4260美元，為目前關鍵樞紐：



若失守：短期向下尋求支持，可能進一步下探至4166美元。

若站穩：蓄積反彈力道，金價有望重拾上升趨勢。



關鍵價位監測：

上方阻力：4399/4443/4511/4566/4630美元

下方支撐：4235/4166/4120美元。



*本文撰於2026年9月24日下午1時05分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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