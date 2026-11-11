24/09/2026 10:05

《國金新見－溫嘉煒》人民幣有基本因素支持

《國金新見》人民幣匯率延續穩步走強趨勢，再創多年新高。龐大的貿易順差、嚴格的資本管制、以及人民銀行對人民幣升值的取態，或是人民幣匯率走強的重要支撐。



美元兌人民幣在9月18日收報6.696，突破關鍵的6.7關口，迫近2023年初的低位，過去一年下跌約6.3%，反映人民幣顯著升值。這很大程度是源自龐大且具持續性的貿易順差。內地出口額由2025年1月的3,242億美元攀升至2026年8月的4,014億美元；而去年全年內地的貿易順差達到創紀錄的1.2萬億美元，今年首八個月的貿易順差亦接近8,060億美元，當中主要受惠於人工智能發展，導致全球晶片、記憶體、積體電板等高技術商品供不應求，內地的高技術製造業正好滿足海外強勁的需求。外貿強勢持續帶來外匯收入，出口商的結匯需求為人民幣表現帶來重要支持。



另一方面，資本流動是人民幣面臨的主要不確定因素之一。外商直接投資(FDI)流入持續下降，而對外直接投資則增加。內地內需轉弱，或會繼續抑制外商直接投資的意欲。而非FDI淨流動亦大致為負。隨著聯儲局為首的主要央行相繼加息，同時內地利率仍保持在較低水平，若無嚴格資本管制，人民幣匯率或面臨壓力。內地於今年5月收緊對境外金融交易平台的管控，打擊內地投資者繞過資本管制的渠道，當局未來可能會維持嚴格的資本管制以應對潛在匯率波動。內地外匯儲備截至2026年8月達3.855萬億美元，可為管理匯率波動提供充裕緩衝。



內地亦透過調控人民幣中間價讓人民幣穩步升值。截至周一（21日）人民幣兌美元中間價連續第九個交易日調強至6.7487，續創2023年2月以來最強，亦是人民幣匯率穩步走強的關鍵原因之一。人行將會繼續利用中間價調控來維護匯率穩定，使人民幣免於大幅波動。



中美關係對人民幣匯率走向亦是一個重要的因素。本周在華盛頓舉行的中美領導人峰會備受注目。美國財政部已於今年1月將人民幣匯率定性為「嚴重低估」，華盛頓可能會在談判中施壓要求人民幣進一步升值。彭博報道，中美雙方正討論一籃子方案，包括削減約300億美元商品關稅及取消中國液化天然氣關稅。而峰會前，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特亦就人工智能、貿易及投資議題舉行會談，雙方均對會談給予積極評價，並同意建立進一步對話機制。若峰會達成積極成果，或有助人民幣繼續穩步升值；若美國在峰會後依然以產能過剩為由對包括中國在內的國家加徵關稅，則可能限制人民幣升值空間。



中短線而言，若美元兌人民幣能守住6.7關口，有望進一步挑戰2022年6月低位6.64，阻力位則位於8月初高位6.76。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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