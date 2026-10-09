28/09/2026 14:04

《匯海威言－毛偉廉》習特會無驚喜，本周市場聚焦日央行動向、美國PCE與非農數據

《匯海威言》一連三日的「習特會」於上周五（25日）平淡地落幕，中美雙方既未發表聯合聲明，亦未簽署任何重大突破性戰略及貿易協議。無突破局面下，市場焦點將轉向本周三（30日）公布的美國8月核心PCE按年增長速度及第二季GDP增長，而重中之重是周五（2日）的9月非農新增職位。美國聯儲局加息仍在升溫，在核心PCE數據周三公布前，預料金價短期內延續跌勢。



日本央行干預疑雲再現，捍衛日圓決心明顯，支持金價。



上周五早段，美元兌日圓一度升至158.97，晚間回落至156.94，最終收於157.28。日圓顯著回升，引發市場揣測日央行可能再次向大型銀行進行「匯價查詢(Rate Check)」，作干預前準備。日本財務大臣片山皋月當日被記者追問時，拒絕確認或否認是否已實施匯價查詢。不過，她表示特朗普與高市早苗在22日聯合國大會期間會面時，曾當面表達對「日圓過度走弱」的擔憂，高市亦回應稱日圓被低估「存在問題」，反映美日雙方均高度關注日圓弱勢。



筆者認為，短期內美元升勢料持續，即日圓仍偏向走弱；但日本難以承受日圓過度貶值，干預難以避免，因此美日短期內再次聯手干預日圓的機會頗高。特朗普擔心日圓過弱，可能促使美股投資者提前進行「日圓套利拆倉」，一旦拆倉，美股或大幅下挫，進而影響11月中期選舉選情。因此，為了自身利益，特朗普料會積極協助日央行避免日圓過弱，以防提前觸發「日圓拆倉」。因為一旦拆倉，日圓升幅將比直接干預更大；而日圓過強，同樣會引發拆倉。相比之下，干預只會令日圓短線上升，升幅有限，因此，美方協助日方令日圓回升，只是希望日圓「適當地回升」，旨在穩定美股投資者信心，並非要扭轉日圓弱勢。筆者認為，只要日圓不升破150水平，美股投資者應不會進行「日圓拆倉」。



值得留意的是，8月初美日聯手干預日圓後，金價數日內上升近300美元。原因在於干預推升日圓、壓低美元，而日圓在美元指數中權重排名第二，其升勢對美元的壓力及金價的影響不容忽視。因此，在美元仍偏強之際，宜密切留意日央行動向。



*技術分析*



從日線圖觀察，金價已跌破「頭肩頂」形態的頸線（約4216美元），技術面轉弱，後市料進一步下探，惟下行空間有限，短線可能下探至4019美元；預料4000美元關口將構成重大支持。



*本周重要消息*



周二（9月29日）

12:30：澳洲央行議息，預測加息0.25厘，息率升至4.6厘。



周三（9月30日）

20:15：美國9月ADP新增職位，預測7萬個，前值3.8萬個。

20:30：美國8月核心PCE，預測按年升3.4%，前值按年升3.3%。

20:30：美國第二季GDP按年增長，預測與前值同為1.5%。



周五（10月2日）

20:30：美國9月非農業新增職位，預測9.8萬個，前值16.2萬個。

20:30：美國9月失業率，預測與前值同為4.1%。



*本文撰於2026年9月28日下午1時20分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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