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《真知灼見－溫灼培》美國10年期債息會升越5.5%嗎？

《真知灼見》美國具指標性的10年期債息自9月突破5%後，不到一個月又再突破2007年6月的高位5.333%，並於10月7日高見5.3645%。回顧今年初，該債息水平還在4.189%。長債息急升，並非美國獨有，日本10年期債息亦重上3.1%，攀至30年高位；歐元區10年期債息亦高見17年高位。西方國家債息前景如何？還有多少上升空間？



*開支龐大，令政府不斷依賴舉債*



要解答此問題，先要找出西方國家不斷舉債的核心原因。西方國家的政黨為求選票，歷屆政府已提升的福利是極難削減。為維持龐大福利開支，西方國家實際上必須提升生產力，以提高稅收、平衡開支。但問題是，歷年來西方企業為求不斷追逐更高盈利，把生產線向低生產成本國家轉移，使西方國家生產力空心化，難再透過提升生產力填補福利開支。面對如此情況，西方國家政府便惟有依賴借貸（發債）來維持現狀。



在發債以維持福利開支之初，債務水平仍屬可控。加上西方國家把產業轉移到新興市場後，受惠於當地低廉勞動力，整體物價大幅被壓抑，也大大改善了西方國家民眾的物質生活。當西方國家債務尚算可控，物價（通脹）又大幅回落，這解釋了以美國為首的10年期債息為何自1980年代開始出現長達數十年的下降趨勢，並於2020年下半年一度低見0.5%至1%。但經歷多年債務累積，尤其經歷2008年金融海嘯及2020年新冠疫情等重大事故後，西方國家債務已變得相當沉重。根據國際貨幣基金組織(IMF)截至今年4月的數字，美國債務佔GDP的比重已高達125%，較二戰期間還高；日本此比率更高達204%，歐盟亦達78%。更甚者，以美國為例，其每年債務利息支出便需約1萬億美元，約相當於美國政府每年稅收的20%。當稅收的一大部分須用作償還債務利息，而政府又不願削減其他開支作彌補時，剩下的選項便是進入不斷發債的惡性循環。



*逆全球化加劇通脹，推升長債息*



更甚者，自美國總統特朗普揭開反全球化序幕後，各國亦開始意識到必須在國內保持一定核心產業的重要性；在全球化遭到破壞後，全球物價亦難免開始上漲。當債券投資者意識到物價上升只是剛剛開始，而西方各國債務亦愈見嚴重，購買長年期債券時要求更高回報，便變得理所當然。



*長債息升勢不易扭轉*



最後回觀美債，除非特朗普政府願意大幅削減政府開支，又或出現科技爆發（如AI）引領經濟大幅起飛，增加政府稅收、解決債務問題，又或全球再次出現大型金融風暴，迫使全球資金大舉轉向美債市場避險，否則，似乎看不到西方國家長債息的長期上升軌有扭轉的可能。因此，從一個大方向角度而言，美國10年期債息升穿5.5%料僅屬時間問題，而距離這日子相信不會太遙遠。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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