14/10/2026 15:22

《匯海威言－毛偉廉》美國中期大選臨近，對金價有何影響？

《匯海威言》距離美國中期大選（11月3日）只有約20天，其結果將對美元和金價有重大影響。目前，受美國通脹及利率高企、美伊戰爭陷僵局、新增職位及GDP增長低迷等不利因素影響下，筆者認為特朗普領導的共和黨在選舉中落敗的機會頗高，即是可能同時失去參眾兩院控制權。據Polymarket最新資料顯示，目前給予「民主黨橫掃參眾兩院」的機率約為63%至65%，若特朗普失去參眾兩院控制權，將對美元構成壓力，對黃金則是上升動力，非美貨幣亦然。



若特朗普領導的共和黨在中期選舉失去參眾兩院控制權，從經濟與金融市場來看，加上避險因素，中長期整體利好黃金。



首先，美元匯率承壓是主要利好因素。黃金以美元計價，美元走弱，通常推升金價。共和黨失去國會控制權後，特朗普政府之前推動大規模減稅、財政刺激與放寬銀行監管的阻力大增，市場對美國經濟強勁增長及通脹升溫的預期降溫，美元因此受壓，對黃金及非美貨幣則構成支持。



其次，政治僵局推升避險情緒。白宮與國會由不同黨派掌控，撥款案、債務上限談判及重大法案容易遇到大阻力，政府停擺風險上升。政策不確定性令市場轉向避險，資金從美股等風險資產流向黃金等避險資產，帶動金價中長期走強，但同時或引發美股調整。



第三，美債收益率下行。經濟刺激受阻，市場對美國聯儲局維持高利率或激進加息的預期減弱，美債收益率很可能回落。黃金沒有利息，其持有成本與實際利率呈負相關，當名義利率與實際利率走低，黃金的相對吸引力便上升。若美元同步轉弱，金價更易獲得支持。



整體而言，若共和黨失去兩院控制權，施政難度大增、政治不確定性上升及利率下行預期升溫，對黃金形成中長期利好。短線或有震盪，但在國會分化局面下，黃金的避險價值將更突出，配置需求有望持續上升。



今日市場焦點，將落在今晚公布的美國9月消費物價指數(CPI)數據。美國長債息率近日雖有回落，但仍偏高，金價續受壓。今晚美國CPI按年升幅若低於預期的3.6%，金價有望反彈，否則，料繼續於4000至4200美元區間徘徊。



*本周重要消息*



周三（14日）

20:30：美國9月CPI，預測按年升3.6%，前值為按年升3.4%。



周四（15日）

20:30：美國9月零售銷售，預測按月升0.3%，前值為按月升1.2%。



周五（16日）

11:30：聯儲局主席沃什發言



*本文撰於2026年10月14日14時10分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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