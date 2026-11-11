14/10/2026 09:00

《國金新見－溫嘉煒》人行反駁人民幣值低估論

《國金新見》美匯指數自9月中以來持續偏強，大部分主要貨幣兌美元均有貶值，人民幣是少數兌美元保持升勢的貨幣。人民銀行趁此時機發表文章，反駁人民幣匯率被低估的說法，或有助鞏固市場中長線對人民幣的正面看法。



龐大且具持續性的貿易順差，是人民幣近期維持升勢的主要原因之一，部分國家將貿易順差歸咎於人民幣被低估，亦是國家主席習近平上月訪美與美國總統特朗普會晤的焦點之一。雙方會面氣氛良好，而會面過後不久，人民銀行便發布對人民幣匯率立場的闡釋，反駁外界對人民幣匯價的批評，重申中國沒有通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢，從不搞競爭性貨幣貶值。人行亦表示，各國經濟失衡不是順差國或逆差國單方面的責任，需要各方共同應對。中短線政策立場方面，人行在貨幣政策季度例會重申，將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，或顯示當局不希望匯率出現大幅升值或貶值的情況。



美元兌人民幣在10月初跌穿6.7關口，突破2023年初低位不會令人意外。作為人行調控人民幣匯率的工具之一，人民幣兌美元周一中間價報6.7313兌1美元，續創2023年2月以來最強水平，人民幣近月走勢亦持續遠強於中間價，或反映人民銀行傾向於讓人民幣緩步升值，而非急速走強。



另一方面，內地內冷外熱的雙速經濟格局的挑戰，或是限制人民幣升勢的障礙之一。內地8月的零售銷售及投資均有進一步轉弱跡象，其中，首八個月固定資產投資跌幅擴大0.5個百分點至7.2%，連續五個月倒退，再創逾六年新低。內地上月底公布新一輪經濟刺激政策，包括房貸貼息政策，加力實施擴投資、促消費貼息政策等，惟措施暫時以定向為主，力度亦未如市場預期，或難以短期內解決結構性失衡問題，亦可能限制人民幣升值速度。



下周內地將公布第三季經濟增長及9月的主要經濟數據，可能左右人民幣短期走勢。目前市場預期第三季經濟保持4.3%的增速，零售增長料保持低迷，投資或進一步轉弱。近日國家主席習近平敦促努力完成全年目標任務，財長藍佛安亦稱，未來幾個月要切實抓好存量政策落地見效，研究制定針對性強的增量政策。若內地政策超預期發力並帶動內需實質回暖，人民幣或迎來新一輪升值的動力；反之，若刺激措施持續「雷聲大雨點小」，內需長期低迷將令人行貨幣政策維持偏鬆傾向，同時美國長期國庫券孳息率持續高企，若聯儲局維持緊縮貨幣政策，中美息差擴大壓力或逐步顯現，削弱資本流入吸引力，成為制約人民幣進一步升值的隱性阻力。



整體而言，中美關係大致趨向緩和，外需可望繼續保持強勁，或會繼續帶動對人民幣的需求，暫時蓋過內需不振的負面影響。中短線而言，若美元兌人民幣突破6.6關口，明年或有望進一步下試2022年初低位6.3；短線阻力位則為7月初高位6.8附近。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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