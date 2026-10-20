20/10/2026 17:37

《真知灼見－溫灼培》加元受惠的不僅是加息盼望

《真知灼見》加拿大央行行長麥克倫於上周末（17日）表示，鑑於原油及石油產品價格持續高企，他預計加央行在本月28日公布議息結果時，可能會大幅上調季度通脹預測。數據顯示，加拿大9月CPI年增率為3.1%，略高於8月的3%，也稍微超出央行設定的1%至3%通脹目標區間。由於中東衝突短期內似乎難以平息，全球能源價格及通脹水平恐怕難以回落，這或許是麥克倫發表上述言論的原因之一。



*市場估加央行本月加息機率增至八成*



另一個值得留意的因素是，加拿大利率目前僅2.25厘，在主要貨幣中僅高於瑞士的零利率及日本的1.25厘，利率水平不足以有效壓抑超過3%的通脹，這或許也是加央行近日釋出相關加息信號的原因之一。從利率期貨價格變化顯示，市場目前估計加央行在本月28日議息會議加息的機率已升至80%；麥克倫發表上述言論前，市場預期的加息機率僅約30%，升幅相當顯著。



*艾伯塔省獨立公投失敗利穩著加元*



此外，政治因素也不能忽略。加拿大石油重鎮艾伯塔省(Alberta)於周一（19日）舉行脫離加拿大聯邦的公投，雖然公投結果不具約束力，但若獲通過，仍可能加劇加拿大的政治不穩定。所幸公投未能通過，令加拿大暫時鬆一口氣。儘管艾伯塔省的獨立議題已告一段落，惟美加之間持續存在的貿易紛爭仍不容忽視。市場目前關注，美國總統特朗普所屬的共和黨會否在11月3日的中期選舉中失去對參眾兩院的操控權。若共和黨失去兩院控制權，可想象特朗普政府對加拿大貿易的施壓能力定將會大大減弱，這定將可視為有利於加元。



*加央行暗示加息的言外之意*



加央行的通脹目標區間雖為1%至3%，中軸位置是2%，若以2%為基準，加拿大通脹率實際上自今年3月起便一直高於這一水平。然而，面對美國在貿易上的不斷施壓，以及艾伯塔省帶來的政治不確定性，使加央行過去一直不敢輕率提出加息，以免當地經濟雪上加霜。如今，加央行既然有信心暗示加息，相信多少反映出加央行對美國中期選舉的看法。



目前，利率期貨市場對加央行加息的預期仍為80%，顯示市場尚未完全押注加息，這或與美國中期選舉結果仍未明朗有關。不過，若共和黨一旦未能保住兩院控制權，市場可能會進一步提高對加央行12月加息的預期（註：加央行11月無議息會議）。



*加元上望1.3650兌1美元，重點看美國中期選舉*



確實，現在加元前景仍存在著不少不確定性。但考慮到現今紐約期油價格處於100美元之上，但加元匯價卻處近廿多年的相對偏低水平，這使加元具備一定吸引力。假若特朗普中期選舉失利，不排除加元有機會試1.3650兌1美元的阻力，支持位料於1.43兌1美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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