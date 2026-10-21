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《匯海威言－毛偉廉》AI信貸危機對黃金有何影響？

《匯海威言》近期AI產業正籠罩在「信貸危機」陰影中。AI產業一向是「燒錢」行業，極度依賴大規模發債融資維持營運。近期美國債息急升及美國聯儲局12月加息預期升溫（目前約75%），成為引發市場憂慮的主要觸發因素之一。



*若美債息不回落，AI信貸危機料升溫*



信用違約互換(CDS)是為債務違約「買保險」的成本。自2025年第三季以來，微軟(US.MSFT)、英偉達(US.NVDA)、Meta(US.META)、亞馬遜(US.AMZN)等頂級科技巨頭的CDS價格大幅上漲，部分甚至以倍數計上升。近期美債息急升，投資者開始質疑，AI熱潮最終能否產生足夠回報，以支持整個行業的大規模舉債成本。上一次出現類似訊號，是在2007至2008年金融危機爆發前夕。



這次信貸危機的風眼在於AI雲端服務商CoreWeave(US.CRWV)，其5年期CDS一度飆升至1194個基點的歷史新高，市場預計其潛在未來5年違約機率超過60%，遠高於一年前約30%水平。市場擔心，一旦投資者疑慮進一步加深，或引發連鎖效應，即是拋售AI板塊股票，繼而拖累其他板塊，導致美股三大指數出現大調整。



*本周美國長債拍賣反應值得高度關注*



10月8日及9日，美國財政部拍賣10年期及30年期國債，中標收益率均低於二級市場，拍賣反應理想；其後美債息及美元略為回落，暫時緩解了債息再升的憂慮。本周四（22日）香港時間凌晨1時，美國財政部將拍賣20年期國債，相信市場會高度關注。若中標收益率高於二級市場，AI企業CDS成本料再上升，令AI企業的信貸危機進一步升溫，因此，密切留意拍賣反應。



*若信貸危機惡化，黃金或受避險支持但升勢受限*



若AI產業信貸危機升溫，避險需求將偏向推升黃金價格，但升勢預計較為緩慢，料不會出現單邊上升。目前，市場對聯儲局於12月加息的預期依然高企，美債息亦維持高位，這兩項因素仍是壓制金價上升的主要阻力。



*本文撰於2026年10月21日上午10時20分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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