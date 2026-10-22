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《真知灼見－溫灼培》美國樓市急轉弱，折射美債市場隱憂

《真知灼見》美國9月的待完成二手房屋銷售指數(Pending Home Sales Index)，即已簽署臨時買賣合約，但尚未完成交易的二手房屋銷售指數，僅為66，按月及按年分別大跌7.3%及11.3%，創自2001年以來最低水平。主要原因是美國30年期國債孳息率大幅上升，帶動按揭利率攀升至高位。以截至上周的數據為例，美國平均按揭利率升至7.4厘；相較之下，8月底僅為6.66厘。



回顧幾年前，美國政府債務在持續擴大。當時，有部分中央銀行開始減持美國國債，並將儲備轉向黃金，但對整體金融市場的影響仍然有限。近期，愈來愈多央行及投資者減持美國長期國債，推動美國10年期及以上年期國債的孳息率迅速走高，並攀至20多年高位。這可視為市場發出的警號，反映市場對美國國債的信心正在迅速減弱。而這一轉變，似乎已開始衝擊到美國樓市。由此可見，美國政府債務擴大，對美國經濟所帶來的負面影響正逐步加深。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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