26/10/2026 10:59

《真知灼見－溫灼培》本周市場焦點不僅限於聯儲局議息會

《真知灼見》本周市場有多個焦點值得留意。



*五中全會*



自周一（26日）起一連四天，第二十屆中共中央委員會的第五次全體會議，簡稱「五中全會」，將於北京召開。市場關注中央是否會在會上透露刺激經濟的政策，並為港股及A股以至人民幣匯價帶來支持。



*以色列大選*



周二（27日）以色列將舉行議會選舉。雖然現任總理內塔尼亞胡獲美國總統特朗普公開支持，但他實際上並無必勝把握。當地媒體民調顯示，無論是內塔尼亞胡，還是其主要對手、以軍前總參謀長艾森科特(Gadi Eisenkot)，均難取得過半席位。然而，這場選舉仍值得留意，因為結果將影響日後加沙以至伊朗戰事的走向。



*英國秋季財政預算案*



周三（28日），關心英國的投資者須留意，因為英國將公布秋季財政預算案。這是貝安德新政府的首份預算案，市場關注這份預算案如何為英國家庭抑制能源價格，以減輕生活成本壓力，同時不擴大財政赤字。我們重點關注市場能否接納這份預算案，若不接受，一旦衝擊到英國債券市場，對英鎊將難免帶來負面影響；相反，若預算案得到市場接納，對英鎊可視為利好因素。



*五大央行議息會議*



本周五大央行將議息。率先於周三登場的是新西蘭央行及加拿大央行，市場估計兩央行加息的機會都相當高。據利率期貨價格變化顯示，市場估計紐央行加息機率為88%，加央行加息機率更達90%。這兩央行的議息會議，將是本周眾央行議息會議中的焦點。



香港時間周四（29日）凌晨，美國聯儲局將公布議息結果。由於現時太接近11月3日美國中期選舉，為免政治不正確，市場估計聯儲局維持利率不變的機會較大。至於歐洲央行，亦將於同日議息，面對法國政局不穩，市場普遍相信歐央行會維持利率不變。



周五（30日）輪到日本央行議息。由於近期日圓弱勢已有所改善，加上日央行才剛於9月18日的議息會加息，將利率上調至1.25厘，因此市場普遍認為日央行本周將維持利率不變。



*留意美國通脹及GDP數字*



經濟數據方面，市場焦點將落在周四（29日）公布的美國9月個人消費支出(PCE)物價指數，以及美國第三季GDP數據。PCE是聯儲局制定貨幣政策時最重視的通脹指標，鑑於美國9月消費物價指數及生產物價指數均有所上升，預料將進一步推高當月PCE通脹率。市場目前估計，9月核心PCE年通脹率為3.1%，略高於8月的3%。至於美國第三季GDP，市場預期按年增長將由第二季的2.2%加快至3%。



最後，關心澳洲經濟的投資者，也不能忽略周三澳洲公布的第三季通脹數字，市場估計按年比維持在3.6%。由於澳央行的通脹目標範圍是1%至3%，料數字足以給予澳央行持續加息壓力。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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