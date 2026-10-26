26/10/2026 14:37

《匯海威言－毛偉廉》金價險守4000美元，本周關注沃什言論

《匯海威言》金價上周五（23日）持續下跌，更跌破4000美元關口，一度低見3975美元，最終收報3995美元，全周累計跌約4.3%。金價失守4000美元，主要受兩大因素影響：



1）上周五晚紐約期油升破每桶100美元，一度升至近104美元，最終收報103.27美元。油價上升令通脹疑慮升溫，增強了加息預期。



2）美債息回升。美國10年期債息上周四（22日）大跌並跌破5%後，上周五晚回升，由4.945%一度升至5.005%，最終高收於4.988%。市場擔心美國長債息率重拾升軌。



今日（26日）金價返回4000美元之上，目前約4015美元，預計在周四（29日）美國聯儲局議息前，將在3900美元至4145美元區間上落。



金價仍因12月加息預期升溫及美債息高企而承壓，本周關注聯儲局主席沃什的講話。香港時間本周四凌晨2時，聯儲局將召開議息會議，市場普遍預期利率維持在4厘不變，CME FedWatch亦顯示維持利率不變的機率達90%，相信並無懸念。市場關注的焦點，是議息結果公布後半小時，即凌晨2時半，一向言論偏鷹的主席沃什在記者會上會否繼續偏鷹。目前市場普遍認為12月將加息0.25厘，也關注若12月加息後，明年是否還須再加，因聯儲局第三號人物威廉斯前周表示2027年不必再加息。不過，沃什多次強調不會明確向市場提供利率調控預測，因此焦點將落在他對通脹高企的態度，若他用上「對通脹居高不下，聯儲局態度是零容忍」等明顯鷹派字句，將令加息預期進一步升溫。如此一來，美元將進一步走強，金價和非美貨幣下跌，美股亦會受壓。



*為避免股市震盪，料沃什言論鷹中帶鴿*



筆者認為，美國中期選舉（11月3日）逼近，加上近期美國AI信貸危機仍在發酵，為避免美股出現大震盪，故預計即使其言論仍偏鷹，但會屬溫和的鷹，甚至帶有鴿味。料他會放棄使用「強硬措辭」，而較多採用「模糊措辭」，如「數據依賴」等，而模糊措辭在市場一般被解讀為輕鴿派。因此，若沃什言論偏向模糊，美元料稍為回落，金價及非美貨幣將略為回升，等待11月3日中期大選結果，密切留意沃什當晚的講話。



本周重要事件頗多，沃什言論是首要焦點；同時，聯儲局將公布其利率調控最關注的指標--美國9月核心PCE指數，另有第三季美國GDP增長、日本央行議息及行長植田和男演說等。值得留意，也是逼切關注的，是美國大型科技公司CDS（信用違約互換）上周五的違約保險成本普遍上升，其中Meta(US.META)的信用風險指標再創歷史新高，Meta 5年期CDS利差當日上升7.6基點，升至114.79基點的歷史高位，反映AI信貸危機持續惡化，投資者應高度關注整個AI產業CDS成本上升情況。預計本周金、股、匯走勢波動。



*本周重要消息*



周二（27日）

20:30：美國9月耐用品訂單月率，預測為0.6%，前值為-0.1%。



周三（28日）

09:00：新西蘭央行議息，預測加息至3厘，前值為2.75厘。

21:45：加拿大央行議息，預測加息至2.5厘，前值為2.25厘。



周四（29日）

02:00：美國聯儲局議息，預測利率維持在4厘不變。

02:30：聯儲局主席沃什舉行記者會

20:30：美國第三季GDP按年增長，預測為3.2%，前值為2.2%。

20:30：美國9月核心PCE指數按年升幅，預測為3.1%，前值為3.0%。



周五（30日）

11:00：日本央行議息，預測利率維持在1.25厘不變。

14:30：日本央行行長植田和男舉行記者會



*本文撰於2026年10月26日上午9時50分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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