27/10/2026 09:45

《真知灼見－溫灼培》美國政府要藉黃金重建美債信心？

《真知灼見》根據美國財政部網站的新聞稿，美國財長貝森特於10月9日宣布，任命朱迪．謝爾頓博士(Dr. Judy Shelton)為財政部長辦公室顧問。謝爾頓專長於國際金融及貨幣議題，據悉，她將就貨幣政策向財長提供建議，尤其著重評估中國的金融狀況。



*謝爾頓重點研究如何將美元與黃金掛勾*



不過，美國財經新聞網CNBC就明確指出，謝爾頓並非甚麼中國問題專家。而POLITICO則指出，她是屬於貨幣議題專家，主要的主張是如何將美元與黃金掛勾，惟她也承認此情況短期難於實現。值得留意的是，謝爾頓於2024年10月曾出版《Good as Gold》一書，尖銳批評現代中央銀行制度，並提出一套以黃金為錨的策略框架，旨在恢復美元作為穩定、受全球尊重的價值儲存工具地位。



*倡推出與黃金掛勾的政府債券*



書中更提出由財政部發行與黃金掛勾的政府債券。甚麼是與黃金掛勾的政府債券？簡單來說，華盛頓可以發行一種債券，讓投資者在到期時自行選擇以美元或黃金收回本金。此舉有望回應投資者對美國長期國債信心不足的問題，但若美國政府日後仍無法控制財政赤字，也可能導致大量黃金流失。無論如何，若這項方案成功推出，或可在短期內解決市場對美國長期國債需求不足的問題。



*貝森特任命謝爾頓值得思考*



既然謝爾頓是貨幣議題專家，而財長貝森特又任命她擔任顧問，難免令人聯想到，貝森特是否正籌劃推出掛勾黃金的政府債券。若此構想成真，或將進一步凸顯黃金作為儲備資產的地位，並對金價構成利好。就讓我們拭目以待。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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