28/10/2026 11:07

《匯海威言－毛偉廉》特朗普若失去兩院控制權，金價有望回升

《匯海威言》今日以色列大選初步結果顯示，內塔尼亞胡陣營未過半，市場解讀為美國將單獨對伊朗發動大規模戰爭的難度上升。昨晚紐約期油一度跌穿每桶100美元，其後回升至約101美元。油價短暫回軟，理論上有助紓緩通脹，但真正主導通脹的，仍是霍爾木茲海峽航運安全與美國中東政策方向，而非單一看以色列選舉結果。



*中期選舉結果成通脹能否回落關鍵*



下周二（11月3日）美國中期選舉開始，據Polymarket截至10月28日的定價，共和黨失去參眾兩院控制權（民主黨橫掃兩院）的機率約65%至66%。一旦如此，特朗普推動大規模對伊軍事行動，將面臨民主黨在國會的撥款阻撓與政治壓力，中東大型戰爭機會下降，霍爾木茲海峽航運有望維持甚至改善，國際油價料有回落空間。



油價回落將令通脹回落，再影響美國聯儲局政策，加息預期降溫，這條邏輯鏈值得留意。目前市場預期聯儲局10月按兵不動，但12月加息的預期仍強（機率約74%）。若中東局勢因國會制衡而緩和、油價進一步回軟、通脹預期降溫，聯儲局加息壓力便可能減輕，美元相應轉弱，對金價構成支持。此外，共和黨失去國會控制權後，特朗普推動減稅與財政刺激的阻力大增，市場對美國經濟強勁增長的預期降溫，避險情緒亦可能利好黃金。



明日（29日）凌晨2時，聯儲局將公布議息結果，市場焦點落在主席沃什的會後講話。金價在沃什講話前料波幅不大，但走勢偏向緩慢上升。上周五（23日）、周一（26日）及昨日（27日），金價最低位分別為3975美元、3978美元及3988美元，低位逐日上升，似乎已在3970美元水平短期築底，因此預計今日在沃什講話前偏向上行。



*本文撰於2026年10月28日上午10時50分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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