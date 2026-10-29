29/10/2026 10:28

《真知灼見－溫灼培》聯儲局加息態度審慎

《真知灼見》於今晨（29日）議息會議，會後美國聯儲局一如市場預期，維持所有貨幣政策不變，聯邦基金利率維持在3.75厘至4厘的範圍，並將今年的經濟增長預期上調至「強勁步伐」。在會後聲明中，聯儲局主席沃什表示，他預期今天稍後公布的美國第三季度GDP將錄得強勁增長。不過，沃什認為，經濟增長強勁並不代表會有過熱情況，亦不至於會引發需求過剩型通脹，令聯儲局需要大幅加息。他特別強調，大部分聯儲局委員都不認為經濟正處於過熱狀態；聯儲局的職責並非破壞經濟增長，也不是令民眾失去工作。



*沃什認為9月加息已見成效*



相反沃什認為，9月的加息，已開始透過收緊信貸條件對經濟產生影響，例如抑制企業投資，這亦可能是近期股市回落的原因之一。若股市下跌令較富裕家庭減少支出，也可能成為另一項潛在的「抑制通脹」因素。



*市場預期聯儲局12月及明年3月相繼加息*



從是次議息會議顯示出，聯儲局並不急於進一步加息。然而，由於能源價格持續高企，尤其是柴油價格處歷史高位，將難免會推高整體運輸、農業及工業生產成本等。利率期貨價格顯示，現市場預期聯儲局在12月10日議息會議上加息的機率為87%；而即使12月加息，市場仍預期明年3月聯儲局進一步加息的機率達九成。



*市場擔心中期選舉後美伊衝突升溫*



回看聯儲局議息會後市場的即時反應，由於聯儲局11月並沒有議息會議，所以最快要待12月10日才有機會加息，這使市場暫時可以鬆一口氣。加上聯儲局表現出並不急於加息的態度，市場對當局可能作出連環加息的憂慮亦有所減輕。然而，美股雖然上升，升幅卻不大，主要是因為美國總統特朗普警告，會在中期選舉後再次攻擊伊朗；加上美國柴油價格目前已處於歷史高位，令市場對美國通脹前景及聯儲局未來的加息步伐仍不敢掉以輕心。



*利好加元因素正接連浮現*



至於美元，其變化亦不大，惟當中加元較值得留意。加拿大央行昨晚（28日）如市場預期加息25個基點，將利率上調至2.5厘，這是自2023年7月以來首次加息。會後聲明亦暗示，未來仍有機會進一步加息。除了美加息差收窄外，加拿大出口以原油為主，國際油價高企有助提升其出口收益。市場目前關注美國11月3日的中期選舉結果，若特朗普失去對國會兩院的控制權，其政府向加拿大施加貿易壓力的能力或會大幅減弱，這無疑會成為利好加元的因素。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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